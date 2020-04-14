24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5513:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة" (5.00)

  2. لماذا تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية إصابات كورونا في العالم؟ (5.00)

  3. النَّابالم الذي أنبتَ أُرْزًا.. (5.00)

  4. قناة "الأولى" تعتزم بث الجزء الثاني من "سوحليفة" (5.00)

  5. الغضب يرافق إصابة أطر صحية بفيروس "كوفيد19" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الطوارئ الصحية تجر أشخاصا إلى محكمة أولاد النمة

الطوارئ الصحية تجر أشخاصا إلى محكمة أولاد النمة

الطوارئ الصحية تجر أشخاصا إلى محكمة أولاد النمة
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:10

أحالت الضابطة القضائية على المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة أزيد من 130 شخصا بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية التي شرع المغرب في تطبيقها منذ 20 مارس الجاري للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص ما بين يومي 24 مارس و11 أبريل الجاري بمراكز الدرك الملكي بكل من أولاد عياد وسوق السبت وسيدي عيسى ودار ولد زيدوح وحد بوموسى، فضلا عن مفوضية الشرطة بسبت أولاد النمة، التابعة لنفوذ المحكمة الابتدائية ذاتها.

وذكرت مصادر مسؤولة أنه على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، تمّت متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح طبقا للقوانين والإجراءات التي تمّ اتخاذها بالموازاة مع هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وحفاظا على الأمن الصحي العام، وانطلاقا من الدور المنوط بها، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، أكدت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية لسوق السبت، "أنها لا تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون المواطنين للخطر، ويستهينون بإجراءات الحجر المنزلي الذي فرضته الدولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.