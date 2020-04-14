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كُتّاب وآراء
المضاربة في سعر كمامات تجر شخصين إلى القضاء
فتحت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية ملفا يتعلق بالمضاربة في أسعار الكمامات من طرف بعض الأشخاص الذين يستغلون قلتها وحاجة المواطنين عليها للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وتنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية في ملف شخصين ضبطا يقومان بالمضاربة غير المشروعة في الكمامات، مستغليْن تهافت المواطنين على اقتنائها رغم الرفع من أسعارها، وذلك لحاجتهم الماسة إليها لحماية أنفسهم من إمكانية العدوى بـ"كوفيد-19" وتجنب مخالفة القانون بعدما أصبح ارتداؤها إجباريا.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النيابة العامة بالمحكمة نفسها قررت متابعة شخصين في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بالمحمدية، بعدما جرى ضبط أحدهما من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة السبت الماضي.
وكشفت مصادر قضائية لهسبريس أن المعنيين بالأمر كانا يعمدان إلى استغلال الوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلاد للمضاربة في الكمامات رغم تحديد أسعارها مسبقا من طرف السلطات العمومية، المحددة سلفا في 80 سنتيما للوحدة.
وأوضحت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت الشخص الأول واعترف بأنه كان يقتني الكمامات بمبلغ 90 سنتيما ويقوم باستبدال الخيط المطاطي ثم يبيعها لشخص ثان بمبلغ درهمين.
وبعد إجراء التحريات والوصول إلى الشخص الثاني، تضيف المصادر نفسها، تبين أنه كان يعمل على نقلها وبيعها في المحمدية ومدن أخرى بمبلغ ثلاثة دراهم، وهو ما يعد مضاربة في الأسعار يعاقب عليها القانون.
وتمكنت السلطات الأمنية بالمدينة من حجز ما يزيد عن 1000 كمامة رغم أن المعنيين بالأمر قاما ببيع كمية أخرى قبل ضبطهما.
وكانت اللجنة الإقليمية المختلطة بعمالة المحمدية قد وقفت، السبت الماضي، على بيع أحد الأشخاص كمامات بمبلغ يفوق الثمن المحدد وقامت بحجز كمية كبيرة كان يعتزم تصريفها، قبل أن تصل الشرطة القضائية إلى المتهم الثاني.
وسبق للسلطات الحكومية أن أصدرت قرارا بإلزامية وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المستجد على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.
وعلى إثر ذلك، وجه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة دورية إلى المسؤولين القضائيين يحثهم فيها على "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات.
وقد تم تحديد سعر بيع الكمامات للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كورونا.