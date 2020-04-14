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الرئيسية | حوادث | المضاربة في سعر كمامات تجر شخصين إلى القضاء

المضاربة في سعر كمامات تجر شخصين إلى القضاء

المضاربة في سعر كمامات تجر شخصين إلى القضاء
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:57

فتحت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية ملفا يتعلق بالمضاربة في أسعار الكمامات من طرف بعض الأشخاص الذين يستغلون قلتها وحاجة المواطنين عليها للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وتنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية في ملف شخصين ضبطا يقومان بالمضاربة غير المشروعة في الكمامات، مستغليْن تهافت المواطنين على اقتنائها رغم الرفع من أسعارها، وذلك لحاجتهم الماسة إليها لحماية أنفسهم من إمكانية العدوى بـ"كوفيد-19" وتجنب مخالفة القانون بعدما أصبح ارتداؤها إجباريا.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النيابة العامة بالمحكمة نفسها قررت متابعة شخصين في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بالمحمدية، بعدما جرى ضبط أحدهما من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة السبت الماضي.

وكشفت مصادر قضائية لهسبريس أن المعنيين بالأمر كانا يعمدان إلى استغلال الوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلاد للمضاربة في الكمامات رغم تحديد أسعارها مسبقا من طرف السلطات العمومية، المحددة سلفا في 80 سنتيما للوحدة.

وأوضحت المصادر نفسها أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت الشخص الأول واعترف بأنه كان يقتني الكمامات بمبلغ 90 سنتيما ويقوم باستبدال الخيط المطاطي ثم يبيعها لشخص ثان بمبلغ درهمين.

وبعد إجراء التحريات والوصول إلى الشخص الثاني، تضيف المصادر نفسها، تبين أنه كان يعمل على نقلها وبيعها في المحمدية ومدن أخرى بمبلغ ثلاثة دراهم، وهو ما يعد مضاربة في الأسعار يعاقب عليها القانون.

وتمكنت السلطات الأمنية بالمدينة من حجز ما يزيد عن 1000 كمامة رغم أن المعنيين بالأمر قاما ببيع كمية أخرى قبل ضبطهما.

وكانت اللجنة الإقليمية المختلطة بعمالة المحمدية قد وقفت، السبت الماضي، على بيع أحد الأشخاص كمامات بمبلغ يفوق الثمن المحدد وقامت بحجز كمية كبيرة كان يعتزم تصريفها، قبل أن تصل الشرطة القضائية إلى المتهم الثاني.

وسبق للسلطات الحكومية أن أصدرت قرارا بإلزامية وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المستجد على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.

وعلى إثر ذلك، وجه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة دورية إلى المسؤولين القضائيين يحثهم فيها على "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات.

وقد تم تحديد سعر بيع الكمامات للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبد الله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:02
لا توجد كمامات في الرباط . اين هي هذه الكميات التي يتحدثون عنها؟؟
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5
2 - الغقير إلى الله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:10
ابحث عن كمامة، لم أجد كمامة، أين أجد كمامة، هل لديك كمامة، لا نتوفر على كمامة، انا لم أجد كمامة أبداً أبداً، سألت وسألت، تنقلت وتنقلت لم أجد كمامة، انها الفتنة يا سادة اللهم إنا نسألك اللطف بما جرت به المقادير،
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4
3 - Hassan DH الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:11
المضاربة أصبحت في عدة منتوجات صناعية وغدائية جلبانة أصبحت ب 18 درهـم وليمون 11 درهـم من يحمي المستهـلك هـذه گارثة بنادم لا يخاف من عقاب الله هـادشي أگاينة الموت وگورونا گضور تبًا لگل مفسد ولي أحصل إودي
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6
4 - حرافت الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:14
السلام عليكم اللهم ارفع عنا هذا الوباء أنا بعدا حرافت لي باش نلقى الكمامة إلى حد الساعة ما كاينة لا في الحانوت ولا في الصيدلية الله غالب
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2
5 - الطنز العكري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:22
حتى هاذي كمامة طيبات لية وجهي الكذوب بالعلالي دوك الخنيشات تاع التقدية محولين لان عرفو راسهم باعو الكمامات الطبية وقت الرخاء
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2
6 - عصام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:31
واش الكمامة كتعطى البقال والله عيب خاص تكون فى صيدلية مما تتعرض الكمامة الاوساخ كيف يعرف البقال قيمة الفيروس او الكمامة الدولة خاصها تعرف شنو دير
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4
7 - hassan الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:39
انا خذت لكمامات بي 5ذرهم كنتصل بي 5757لاجواب الإنسان كيستغل ضروف الإنسان حشومة عار صاحب الجلال قالهم 80سنتيم هما كيبيعوا بهذاالتمن
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8 - HASSAN الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:46
ويبقى المواطن دائما هو الضحية حيث يبقى بين سندان المضاربين وعدم قدرة المسؤولين عن توفير الكمامات كما يروجون لها على شاشة التلفزة وبين الخوف من السجن او الغرامة وكل هذا يبقى سبب من اسباب خرق كثير من الناس الحضر الصحي
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0
9 - Mohammed الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:49
لمدا تصرون دائما على أن الكمامة تحمي من كورونا ؟!!!
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1
10 - منصف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:57
حاشا لله واش هادو مغاربة أو على الأقل بشر حتى يتحركوا على مثل هذه الأفعال في هاته الظروف
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