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حوادث السير بالمدن .. 12 قتيلا و386 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 12 قتيلا و386 جريحا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 13:14

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 386 آخرون بجروح، إصابات 14 منهم بليغة، في 307 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 06 أبريل الجاري إلى 12 منه.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم.

كما تتضمن الأسباب عدم ترك مسافة الأمان وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 2242 مخالفة، وإنجاز 1194 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 1048 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 234 ألف و875 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 709 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 451 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 34 مركبة.

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