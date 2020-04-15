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توقيف مروج مخدرات مبحوث عنه بمدينة مراكش

توقيف مروج مخدرات مبحوث عنه بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 00:30

أحالت عناصر فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش، الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات.

وأفادت مصادر أمنية من ولاية أمن مراكش بأن الشخص المعني "تم ضبطه، يوم الأحد الماضي، بحي المحاميد 9 بمقاطعة المنارة، في حالة خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وبحوزته قطعا من مخدر الشيرا معدة للبيع".

وواصلت: "علمت هذه الفرقة باستئناف المشتبه به لنشاطه المحظور، بعد انقطاعه وتواريه عن الأنظار لبعض الوقت"، ثم أضافت: "تمكنت عناصر الشرطة من الإيقاع بالمشتبه به، إثر كمين محكم".

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أخضع محل سكنى المعني بالأمر لإجراء تفتيش قانوني، أسفر عن حجز حوالي نصف كيلوغرام إضافي من المخدر نفسه، اعترف الموقوف بحيازته بغرض ترويجه.

وشددت المصادر الأمنية سالفة الذكر على أن البحث، الذي تم إنجازه في هذه القضية، سيظل مستمرا بغية الوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق القضية ذاتها.

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