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كُتّاب وآراء
"تدوينة كورونا" تجر شخصين إلى التحقيق ببنسليمان
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، اليوم الثلاثاء، شخصين أحدهما قاصر يبلغان من العمر 31 و16 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر معطيات وهمية وكاذبة حول الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد بمدينة بنسليمان.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهما كانا قد عمدا إلى نشر تدوينة كاذبة على حسابهما الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعيان من خلالها تسجيل أول حالة للإصابة بوباء كورونا المستجد بمدينة بنسليمان، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويتهما وتوقيفهما.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة القضائية؛ فيما جرى وضع الموقوف الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وقوع الحادث وملابساته، قبل عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما.