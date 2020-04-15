24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5413:3317:0620:0221:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة" (5.00)

  2. العالم بين الانهيار أو الانهيار.. أربع صور! (5.00)

  3. الجفاف وكورونا يخفضان نمو الاقتصاد الوطني إلى أقل من 1 في المائة (5.00)

  4. إصابة موظفين بكورونا تستنفر سجن القصر الكبير (5.00)

  5. المغرب يرفع وتيرة التحليلات المخبرية لمحاصرة فيروس "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف متورطيْن في التحريض على العنف بوادي زم

توقيف متورطيْن في التحريض على العنف بوادي زم

توقيف متورطيْن في التحريض على العنف بوادي زم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 05:38

أوقفت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة وادي زم، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية وشقيقته، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر محتوى رقمي يتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وإهانة هيئة منظمة وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيق التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه به (27 سنة) وهو يوجه عبارات السب والشتم والتهديد بارتكاب جناية في حق عناصر القوة العمومية بمدينة وادي زم بسبب تحرير مخالفة مرورية في حقه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق ذات المصدر، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه رفقة شقيقته (24 سنة) بالشارع العام وهما متلبسان بخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز أدوات البناء الحادة التي كان يمتلكها المشتبه فيه عند التحريض على استعمال العنف والتهديد في مواجهة عناصر الشرطة في مقطع الفيديو المنشور.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.