توقيف متورطيْن في التحريض على العنف بوادي زم

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة وادي زم، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية وشقيقته، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر محتوى رقمي يتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وإهانة هيئة منظمة وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيق التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه المشتبه به (27 سنة) وهو يوجه عبارات السب والشتم والتهديد بارتكاب جناية في حق عناصر القوة العمومية بمدينة وادي زم بسبب تحرير مخالفة مرورية في حقه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق ذات المصدر، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه رفقة شقيقته (24 سنة) بالشارع العام وهما متلبسان بخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز أدوات البناء الحادة التي كان يمتلكها المشتبه فيه عند التحريض على استعمال العنف والتهديد في مواجهة عناصر الشرطة في مقطع الفيديو المنشور.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.