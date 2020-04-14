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كُتّاب وآراء
مليلية تسجل إصابةً واحدةً بكورونا خلال يومين
عرفت الحالة الوبائية في مدينة مليلية المحتلّة استقرارًا، بعد رصد حالة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المستجدّ طيلة يومين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 102.
وحسب مصادر إعلام إسبانية، فإنّ السلطات الصحية أعلنت، الثّلاثاء، شفاء ستّ حالات جديدة، ليصبح عدد المتعافين 24 منذ بدء الوباء، فيما استقرّ عدد الوفيات في حالتين اثنتين.
وحسب المصادر نفسها، يتواجد حاليا في مستشفى "كومركال" بوسط المدينة 12 شخصا تحت العناية الطبية، فيما يتابع البقيةُ العلاجَ في الحجر الصحي المنزلي.
وعبّرت وزارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية في حكومة مليلية، عن تفاؤلها بخصوص الحالة المبشّرة بالسيطرة على الوباء داخل المدينة، وعدم تواجد أيّة حالة خطيرة في وحدة العناية المركزة حاليا.