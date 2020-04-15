إحباط محاولة تهريب مخدرات بشاطئٍ جنوب أصيلة

هسبريس من الرباط

تمكنت فرقة من القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود البحرية بمنطقة شاطئ سيدي بوقطيبات جنوب أصيلة، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عون سلطة عاين سيارة مشبوهة تدخل إلى غابة بالمنطقة، فأخبر عناصر من الدرك الملكي التابع لسرية طنجة كانوا في دورية بالطريق، وهم بدورهم سارعوا إلى إشعار ضابط مسؤول عن فرقة من القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود البحرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن سرعة انتقال المعلومة بين عناصر الدرك الملكي والفرقة المكلفة بحراسة الحدود البحرية ساهمت بشكل كبير في مباغتة الواقفين وراء محاولة التهريب الدولي للمخدرات، ومكّنت من حجز كميات من مخدر الشيرا والبنزين، إضافة إلى حجز زورق.

وعن الكمية المضبوطة خلال العملية، أشارت مصادر الجريدة إلى أنها تتمثل في 80 رزمة تعادل طنّين ونصف طن من مخدر الشيرا، و20 حاوية للبنزين، وزورق مطاطي يبلغ طوله 7 أمتار ومجهّز بمحرك، فيما لاذ حواليْ 40 حمّالا بالفرار تحت جنح الظلام إلى وجهة مجهولة.