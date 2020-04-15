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الرئيسية | حوادث | ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء من "داعشي"

ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء من "داعشي"

ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء من "داعشي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:19

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لمقدم شرطة كان قد تعرض لاعتداء جسدي خطير وجروح بليغة من طرف شخص متشبع بالأفكار المتطرفة، وذلك خلال مزاولته لمهامه النظامية المتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية بمدينة أبي الجعد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت، تنفيذا لهذا القرار، ترقية الشرطي المصاب لدرجة مقدم شرطة رئيس، مع منحه مكافأة مالية وشهادة تنويه اعترافا بتضحياته الجسيمة وحسه المهني العالي، كما تقرر التكفل بجميع نفقات ومصاريف التطبيب والاستشفاء والرعاية الصحية الخاصة به.

كما قرر المدير العام للأمن الوطني، يضيف البلاغ، صرف مكافأة مالية لزميله في العمل، وهو مفتش شرطة، مع تسليمه رسالة تنويه تقديرا لمهنيته العالية التي مكنت من تسهيل توقيف المشتبه فيه المتورط في محاولة القتل العمد التي كان ضحيتها الشرطي المصاب.

وشدد البلاغ على أن هذه القرارات الإدارية التحفيزية تندرج في سياق العناية الخاصة والرعاية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها الذين ما فتئوا يبرهنون عن نكران للذات وتضحية كبيرة في سبيل حفظ أمن الوطن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - حسين الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:28
الشفاء العاجل للزميل ان شاء الله وهنيءا له بالترقيۃ الاستثناءيۃ.وشكر خاص للسيد المدير و المديريۃ العامۃ للامن الوطني واطاراتها.نحن فدا الوطن وابناءه.وتحيۃ حارۃ للشعب المغربي الابي
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74
2 - بوغطاط الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:28
اكبر مكافأة هي عندما المواطن المغربي يثمن مجهودات الامن ويتعرف بان هذا الجهاز يعمل ليل نهار من اجل سلامته، لان كانت لوبيات تنشر صورة سيئة عن هذا الجهاز لانها ترغب في "السيبة" اليوم الحمد لله المواطن المغربي عرف دور الامن في الحياة اليومية، كدلك شكر كبير لاعتراف السيد الحموشي بمجهودات الشرطة.
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62
3 - هاجر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:30
الترقية للشرطي و الاعدام للمجرم
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54
4 - أبو يوسف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:31
تحية وتقدير لكل واحد حفظ أمن الوطن الحبيب وضمن السلامة للمواطنين و المواطنات . يستاهل كل الحب والتقدير والاحترام.
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48
5 - rachid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:32
نطلب من السيد الحموشي صناعة رصاصات من محتوى فيروس كورونا توجه بدون تردد للدواعش الانجاس
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4
6 - Ahmed الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:32
تحية وتقدير لرجال الأمن في كل ربوع المملكة
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44
7 - خديجة حجوجي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:33
جميل أن نعترف بالخدمات التي يقدمها بعض الأفراد في المجتمع ، جميل أن نلتفت إلى كل من يخدم هذا الوطن بأمن و أمانة و نزاهة ، و القيام بأعمال مميزة تفيد الفرد و المجتمع ... أتمنى هذه الترقيات إلى زمرة من من ساروا طيلة زمن الكورونا على تحمل الصعاب و المتاعب و المخاطر .. سواء من الدرك أو الأطباء و الممرضين و الاساتذة و عمال النظافة و كل من يبدع و يبتكر و يضاعف مجهوداته ليحظى الشعب بالامان و يشعر بلذة الانتماء.
تحية لجميع هؤلاء ، و لهذا الشرطي بصفة خاصة ..
الويل كل الويل للدواعش الذين لا يجرون إلا البلاء و الغباء و يقفون عقبة في طريق النجاح و التقدم .. لم نر منهم إلا المصاىب و الخيبة و الدماء و الموت ؛ شأنهم في ذلك شأن فيروس كورونا أو أكثر.. تبا لهم و لأفكارهم و لمذاهبهم السخيفة .
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30
8 - مغريبي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:33
السلام عليكم تحية من القلب لرجال الشرطة والسلطات المحلية بشتا انواعها اللهم انصرهم على اعداء الوطن تحية للشرطي على شجاعته ونتمنى له الشفاء العاجل انشاء الله وارجو من المواطنين والموطنات البقاء في منازلهم والالتزام بقرار السلطات وشعارنا واحد الله الوطن الملك
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25
9 - DALAMOUNI الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:34
التفاتة حسنة لاكن بما انك قمت بترقية الشرطي ورد الاعتبار له بترقيته الى رتبة ضابط امن. وزميله الى ضابط شرطة حتى تكون الترقية في المستوى شيئا. ما لاكن على كل حال احسن من لاشي. وفرت عليه الانتظار. ماذا لو كان قتل اثناء أداء الواجب أكانت هاته الترقية الهزيلة ستنفعه. ولكم واسع النظر
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-20
10 - Nizar الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:35
bravo ce genre de motivations doit être une coutume
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11
11 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:36
اتمنا من لله يشفيه وعافيه واقصا عقوبة للمجرم وشكرا اخوان شرطة والدرك والقوات المساعدة لله ينصركم وديما لله الوطن الملك
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21
12 - molkorissa الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:36
عقلتووو على الأستاذة الي شرملها تلميذ٠٠٠٠ عليه العوض ومنه العوض
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-1
13 - مريم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:36
عسى أن تكرهو شيء وهو خير لكم كنتمنو غير تكون صحتك بخير وعلى خير ان شاء الله كل الامن يستاهلو كل خير
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17
14 - rachida الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:37
ان شاء الله يقوم بالسلامة وهو يستحق الترقية والمكافأة وبستحق العناية به هو من كان معه ف تلك اللحظة الى ان تعود له عافيته وشكرا لكل رجال الامن ورجال الجيش على تضحياتهم من اجل استثباب الامن والحفاض على هذا البلد .
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17
15 - بحث الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:38
فين الدواحش لي قالو ماشي ارهابي وانه بائع للمخدرات ,اتمنى ان يقرء الامن تعاليقهم ويدير معاهم اللازم فراهم كثرو هاد الايام.تحياتي لرجال الامن
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7
16 - فريد بني ملال الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:39
قرار صائب وممتاز مثل هذه الأمور تجعل شخص يقوم بعمله بكل شفافية ونزاهة ولا خوف
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11
17 - محمد من تطوان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:40
بالصحة والعافية وبالشفاء العاجل إن شاء الله .
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8
18 - Marroquino الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:41
نعم هكذا نريد من المسؤولين المغاربة أن يقدروا المجهودات التي يقوم بها كل من يقدم خدمات لبلده ويضحي من أجلها سواء من رجال الشرطة أو غيرهم
شكرا لمدير الأمن الوطني
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10
19 - حسن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:42
يستحقون كل احترام وتقدير وشكرا للسيد المدير على العناية التي يوليها لهم
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8
20 - شكيب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:43
هكذا همة الرجال تكون ، التفاثة تستحق
التنويه
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8
21 - عبدالله لاركو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:44
شكران شكران شكران ليمان قاتل و قتل في سبيل الوطن. الله احفظكم من جميع الاشرار الله اخليكم ديما واقفين امام دفاع عن الوطن. الله. الوطن. الملك
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2
22 - رشيد بشار الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:45
بحال هدا الشرطي البطل يستحق التنويه و التقدير والاحترام لأنه و زميله ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم أدعو الله أن يشفيك ويجعلك قدوة لجميع أبناء الوطن في جميع الإدارات و المجالات
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2
23 - حجاج الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:46
ونحن بدورنا كمجتمع مدني ننوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الشرطة والسلطات الامنية عامة في التفاني والإخلاص في العمل ومزيدا من الحدر وجزاكم الله عنا خير الجزاء
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2
24 - ,قولوا العام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:51
تحية وتقدير من الشعب المغربي اليك وبالشفاء العاجل
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2
25 - البغدادي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:52
شيء رائع و جميل ان تنوه الادارات المغربية بموظفيها اعترافا بتضحياتهم الجسام ........
امنياتنا ان تتعقب الادارات الاخرى خطوات ادارة الامن و تشجع اطرها ...
فالعديد حقا من موظفي الادارات من يحترقون في الخفاء لينساب النور للآخرين
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2
26 - Monir الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:52
ما دام هذه النوعية من الكلاب الضالة الداعشية تعيش بيننا فبلادنا بأكملها ليست بمأمن من الشر و القتل و إراقة الدماء لا مواطنين و لا أفراد الشرطة الذين قال فيهم رسولنا الكريم (ص) : عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، و عين باتت تحرس المؤمنين و هم نيام
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1
27 - ماريا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:54
تحية إجلال واحترام وتقدير لرجال الأمن لولاهم لعمت الفوضى وتزعزع استقرار البلاد .
يستحقون كل الخير. لقد قاموا بمجهودات جبارة نتيجة البراهش المستهترين المبيلين بالحشيش.هؤلاء يلزمهم العسكر ليدخلوهم لمنازلهم بالعصا. لانهم اتعبوهم. لقد قاموا بأعمالهم بكل صدق وإخلاص وتفان وتحمل للمسؤولية
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1
28 - مريم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 20:57
أتمنى ما يكونش الشرطي تعرض لا قدر الله لشي إعاقة أو إصابة خطيرة، هو نجا من موت محقق بالنظر للتكيبف ديال الجريمة اللي كان ضحيتها كما جاء في مقالكم، و من موقعي البسيط كنت نأمل الترقية تكون لدرجة ضابط أمن باش تبان ليه مسكين و تعفيه من سنوات ديال الترقب، فما دمنا في حالة استثنائية و الموظفين معا قاما بما أملاه عليهما ضميرهما المهني و واجها الخطر و دافعا شرعا على سلامة الوطن و المواطنين من شر هاد الداعشي و كشفوا حقيقته التي ربما كان ليوظفها لاحقا في جرائم ذات بعد إرهابي، و حتى الظرفية الراهنة جد حساسة.... و لكن المقررين و أصحاب القرار لهم نظرة أخرى.
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1
29 - بقا فدارك الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:00
تحية وتقدير للشرطي الذي قام بواجبه الوطني وعرض نفسه للخطر وكذلك تحية للامن الوطني على المبادرة المستحقة لترقيته وتطبيبه هذا كله يندرج في امن واستقرار البلاد.
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0
30 - خالد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:01
بالشفاء العاجل ان شاء الله. صراحة بادرة طيبة وتستحق التنويه. ويجب ان يحدو حدوها جميع القطاعات.
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0
31 - حسن التادلي/ متصرف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:01
شي ترقية اكبر من مقدم شرطة و لم لا ؟ ... إذا كان القانون يسمح لماذا لا يخضع بعد الشفاء لدورة تكوينية ويدوز لضابط ولا مفتش على الاقل.
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0
32 - majid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:05
الله يشافيه ويعافيه ولكن الترقية في نظري يجب ان تكون على اساس التجربة والاخلاص في العمل وليس على اساس حادثة ما.
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33 - البيضاء الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:05
أبي الجعد مدينة سيطر على شبابها شرذمة العدل والاحسان وهي بعيدة عن هذا الاسم. نتمنى من السلطات انقاذ هؤلاء الشباب
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0
34 - Mohamed الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:06
تحيه خالصه لرجال السلطة
هل يوجد في المغرب الدواعش
أم أنكم تهرطقون
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