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كُتّاب وآراء
ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء من "داعشي"
قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لمقدم شرطة كان قد تعرض لاعتداء جسدي خطير وجروح بليغة من طرف شخص متشبع بالأفكار المتطرفة، وذلك خلال مزاولته لمهامه النظامية المتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية بمدينة أبي الجعد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت، تنفيذا لهذا القرار، ترقية الشرطي المصاب لدرجة مقدم شرطة رئيس، مع منحه مكافأة مالية وشهادة تنويه اعترافا بتضحياته الجسيمة وحسه المهني العالي، كما تقرر التكفل بجميع نفقات ومصاريف التطبيب والاستشفاء والرعاية الصحية الخاصة به.
كما قرر المدير العام للأمن الوطني، يضيف البلاغ، صرف مكافأة مالية لزميله في العمل، وهو مفتش شرطة، مع تسليمه رسالة تنويه تقديرا لمهنيته العالية التي مكنت من تسهيل توقيف المشتبه فيه المتورط في محاولة القتل العمد التي كان ضحيتها الشرطي المصاب.
وشدد البلاغ على أن هذه القرارات الإدارية التحفيزية تندرج في سياق العناية الخاصة والرعاية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها الذين ما فتئوا يبرهنون عن نكران للذات وتضحية كبيرة في سبيل حفظ أمن الوطن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
تحية لجميع هؤلاء ، و لهذا الشرطي بصفة خاصة ..
الويل كل الويل للدواعش الذين لا يجرون إلا البلاء و الغباء و يقفون عقبة في طريق النجاح و التقدم .. لم نر منهم إلا المصاىب و الخيبة و الدماء و الموت ؛ شأنهم في ذلك شأن فيروس كورونا أو أكثر.. تبا لهم و لأفكارهم و لمذاهبهم السخيفة .
شكرا لمدير الأمن الوطني
التنويه
امنياتنا ان تتعقب الادارات الاخرى خطوات ادارة الامن و تشجع اطرها ...
فالعديد حقا من موظفي الادارات من يحترقون في الخفاء لينساب النور للآخرين
يستحقون كل الخير. لقد قاموا بمجهودات جبارة نتيجة البراهش المستهترين المبيلين بالحشيش.هؤلاء يلزمهم العسكر ليدخلوهم لمنازلهم بالعصا. لانهم اتعبوهم. لقد قاموا بأعمالهم بكل صدق وإخلاص وتفان وتحمل للمسؤولية
هل يوجد في المغرب الدواعش
أم أنكم تهرطقون