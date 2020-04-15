ترقية استثنائية لشرطي تعرض لاعتداء من "داعشي"

هسبريس من الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لمقدم شرطة كان قد تعرض لاعتداء جسدي خطير وجروح بليغة من طرف شخص متشبع بالأفكار المتطرفة، وذلك خلال مزاولته لمهامه النظامية المتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية بمدينة أبي الجعد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت، تنفيذا لهذا القرار، ترقية الشرطي المصاب لدرجة مقدم شرطة رئيس، مع منحه مكافأة مالية وشهادة تنويه اعترافا بتضحياته الجسيمة وحسه المهني العالي، كما تقرر التكفل بجميع نفقات ومصاريف التطبيب والاستشفاء والرعاية الصحية الخاصة به.

كما قرر المدير العام للأمن الوطني، يضيف البلاغ، صرف مكافأة مالية لزميله في العمل، وهو مفتش شرطة، مع تسليمه رسالة تنويه تقديرا لمهنيته العالية التي مكنت من تسهيل توقيف المشتبه فيه المتورط في محاولة القتل العمد التي كان ضحيتها الشرطي المصاب.

وشدد البلاغ على أن هذه القرارات الإدارية التحفيزية تندرج في سياق العناية الخاصة والرعاية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها الذين ما فتئوا يبرهنون عن نكران للذات وتضحية كبيرة في سبيل حفظ أمن الوطن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين.