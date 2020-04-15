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الرئيسية | حوادث | توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء‎

توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء‎

توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:40

داهمت عناصر المصلحة الولائية بالدار البيضاء محلا للتدليك بشارع أنفا معد للدعارة واستقبال زبائن باحثين عن خدمات جنسية.

وقد تم على إثر هذه العملية التي تمت بتعليمات من النيابة العامة ايقاف مواطنة صينية تبلغ من العمر 54 سنة، حيث تقرر وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية.

كما تم توقيف شاب مغربي وأربع فتيات صينيات، وحجز عوازل طبية وأدوات جنسية اصطناعية، ليتم نقل الجميع لمقر الشرطة، حيث تم وضعهم بدورهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم.

وكانت وزارة الداخلية قد طالبت من أصحاب محلات التدليك والتجميل والحلاقة والحمامات الشعبية وقف أنشطتها على خلفية قرار الطوارئ الصحية في عموم البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ياسين الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:50
المهم هاذشي كان قبل كورونا....لا حول و لا قوة إلا بالله....اللهم ارفع عنا الوباء.
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91
2 - badr abou الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:51
الدهارة في زمن كورونا توسمى خرق الطوارئ أما من قبل كرونا مسموح بيها
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87
3 - ادم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:51
مراكز التدليك معروف عنها انها معدة اصلا للدعارة اما التدليك فهو مجرد وسيلة لخرق القانون
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102
4 - jamit الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:51
لماذا اغلقو صالون الحلاقة اشنو غدي ندير مع الشعكوكة ديالي راه تغوفلنا بزاف
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-124
5 - aboujad الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:52
تحية كبيرة لرجال الحموشي،يجب على المغاربة ان يقفوا وقفة إجلال واحترام ل هاد الناس،كما يجب علينا جميعا الاعتراف لهدا الرجل على ما حققه للأمن على الصعيد الوطني.
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60
6 - عصام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:56
نحن في جائحة كورونا والناس مزال كتفكر فالجنس
اللهم عافينا مما ابتلاهم وارفع عنا هدا الوباء وعجل لنا بالفرج وتحية لرجال الامن
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104
7 - مواطنة حرة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:57
الخنز باااز والله الا بااز وتقدات ليا الهدرا.خادو مكيخفوش من تا حاجة.
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48
8 - حاميدو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:59
شر البلية ما يضحك....في زمن الرعب والهلع هناك من يبحث عن اللذة والمتعة وإشباع الغرائز.
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12
9 - Fixible الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:03
على هاد الحساب هاد الناس اللي طلبوا التدليك كانوا كيفرقوا الإعانات فالعمارات و مع التعب. ديال هز حط و الدروج.
شي كايتسنا الدعم باش غا يشري خبزة و شي كايدير الترويض لعضاموا
مازال الوقت كاتعري فالفوارق فالبلاد و لا من يتعض.
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1
10 - hicham7 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:03
جميل جدا و تحية لرجال الأمن .الناس تبحث عن الصحة و العافية..و هؤلاء لا يبالون شيئا سوى النزوات..ولا يتجاهلون حتى نقل العدوى للآخرين ولا يخشون شيئا. خلاصة القول السجن للمجرمين و حتى صاحب المحل
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8
11 - حميد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:03
يجب إعمال قانون الطوارئ الجنايات والضرب بيد من حديد ومحكمة القنيطرة أعطت المتال
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3
12 - hamid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:04
وما خفي أعضم. ونتسائل لماذا الأرقام في تصاعد. إخوتي وأخواتي المغاربة أنتظروا الأسوء لأننا فشلنا في تحصين أنفسنا وفي تحصين الوطن. الدولة تقوم بواجبها ولكن كحل الراس راسو قاسح. فيجب التفكير في سن قوانين على أنه كل من تبث إصابته بالفيروس بالطيش والفساد والإستهتار لا يحالج ويوضع في لاكارونتين.
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6
13 - يد في يد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:04
اللهم ابعد عنا السوء و الفحشاء و اجعلنا من عبادك المخلصين
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12
14 - Amine الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:09
توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء‎... واش ماوقفوهمش على قبل خرق الأخلاق العامة وقفوهم غير على خرق حالة الطوارئ؟ المرجو التوضيح، واش من بعد الحجر هادشي غيولي مسموح به؟
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4
15 - احمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:11
لماذا لايتم اقفال دور الدعارة المغلفة باسماء دور للتدليك التي اصبحت تتوالد بشكل كبير .و الكل يعرف ماذا يحدث بداخلها
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5
16 - رجا في الله الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:13
اغلب محالات التدليك هي لدعارة .و لكن انه فيها صينيات هادي جديدة. خاص الدولة تسد هاد المحالات رهم ريحتهم عطات بزاف دوك لي سبا لمعمرين انفا و سيدي مومن .لا اله الا الله ستغفرو ربكم باش يخرجنا من هدا المحنة حنا فشهر مبارك و فازمة و بنادم زيد فيه لا حول ولا قوة الا بالله
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6
17 - مواطنة حرة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:14
تدليك وسيلة لخرق القانون هادو راه متحريرين
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5
18 - البلولي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:26
وجب رصد مواطن الفساذ.. والدعارة ...وجب الضرب بيد من حديد على كل المتهمين ..حالة التلبس موجودة ..الحكم باقصى العقوبات ...وبسرعة فاءقة ليكونوا عبرة للبعض .....
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1
19 - وعد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:31
يالله استر علينا وعلي جميع المسلمين والمسلمات نحمد الله اننا لم تخسف بنا الارض
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7
20 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:37
هذه المحلات يجب تنحيتها نهائيا، ولا يرخص لهم مستقبلا في المملكة
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13
21 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:53
سبحان مبدل الأحوال، علاش قبل ماتكون الكورونا ماكنتوش كاتشدوهم علاش زعما حتال دابا الله يحاسبكم علا قوالبكم فهاد البلاد
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0
22 - يونس الخميس 16 أبريل 2020 - 00:00
هادوك راه غير حيت من صين وناس خافو من وباء وعيطو لبوليس ارو لينا دوك لي ما عيطوش ليهم لبوليس اما دوك ناس لي من صين راه تقطع بيهم لحبل في هاد أزمة وباش يعيشو داكشي لي قدرو عليه وتبقى هادي نظرية بس انا ما عارف والو غير كا نهظر حيت شفت كتر من هادشي وما كاين لا تدخل لا والو وسمحو ليا بزاف
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