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كُتّاب وآراء
توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء
داهمت عناصر المصلحة الولائية بالدار البيضاء محلا للتدليك بشارع أنفا معد للدعارة واستقبال زبائن باحثين عن خدمات جنسية.
وقد تم على إثر هذه العملية التي تمت بتعليمات من النيابة العامة ايقاف مواطنة صينية تبلغ من العمر 54 سنة، حيث تقرر وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية.
كما تم توقيف شاب مغربي وأربع فتيات صينيات، وحجز عوازل طبية وأدوات جنسية اصطناعية، ليتم نقل الجميع لمقر الشرطة، حيث تم وضعهم بدورهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم.
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت من أصحاب محلات التدليك والتجميل والحلاقة والحمامات الشعبية وقف أنشطتها على خلفية قرار الطوارئ الصحية في عموم البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
اللهم عافينا مما ابتلاهم وارفع عنا هدا الوباء وعجل لنا بالفرج وتحية لرجال الامن
شي كايتسنا الدعم باش غا يشري خبزة و شي كايدير الترويض لعضاموا
مازال الوقت كاتعري فالفوارق فالبلاد و لا من يتعض.