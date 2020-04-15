توقيف صينيات في محل تدليك لخرقه الطوارئ بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

داهمت عناصر المصلحة الولائية بالدار البيضاء محلا للتدليك بشارع أنفا معد للدعارة واستقبال زبائن باحثين عن خدمات جنسية.

وقد تم على إثر هذه العملية التي تمت بتعليمات من النيابة العامة ايقاف مواطنة صينية تبلغ من العمر 54 سنة، حيث تقرر وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية.

كما تم توقيف شاب مغربي وأربع فتيات صينيات، وحجز عوازل طبية وأدوات جنسية اصطناعية، ليتم نقل الجميع لمقر الشرطة، حيث تم وضعهم بدورهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم.

وكانت وزارة الداخلية قد طالبت من أصحاب محلات التدليك والتجميل والحلاقة والحمامات الشعبية وقف أنشطتها على خلفية قرار الطوارئ الصحية في عموم البلاد.