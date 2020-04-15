تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمكناس لهسبريس، أن حصيلة المدينة نفسها من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، انتقلت من 80 حالة إلى 87 حالة، بعد تسجيل، اليوم الأربعاء إلى حدود الساعة 8 ليلا، 7 حالات إصابة جديدة بالعدوى.

في غضون ذلك، علمت الجريدة أن اللجنة الطبية بمستشفى سيدي سعيد بمكناس صادقت، مساء الأربعاء، على الإذن بمغادرة حالتين كانتا تتابعان العلاج من عدوى فيروس "كورونا" المستجد بجناح العزل الطبي، بعد تماثلهما التام للشفاء.

ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هاتين الحالتين ستغادران المستشفى غدا الخميس، مبرزة أنهما تخصان امرأتين تبلغان من العمر 72 و57 سنة، تعرضتا للعدوى خلال مشاركتهما في رحلة سياحية جماعية إلى مصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 فبراير و10 مارس الأخيرين.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن المعنيتين بالأمر، ستخضعان للمراقبة الطبية لمدة 5 أيام بأحد فنادق مدينة مكناس، قبل السماح لهما بالالتحاق بمنزليهما.

وبالإعلان عن تعافي هاتين الحالتين، ترتفع حصيلة الحالات التي تماثلت للشفاء التام من عدوى الفيروس بمدينة مكناس إلى 30 حالة، مقابل 13 حالة وفاة.