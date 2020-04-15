24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:53
|13:32
|17:06
|20:03
|21:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خبير مغربي يقارب فوضى التمثلات النفسية في زمن جائحة كورونا
- "ساماكي" يستفيد من الحجر للعودة إلى ملاعب الكرة
- حالات الشفاء تقارب نصف مصابي كورونا بسبتة
- هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟
- "مجموعة العشرين" تجمد الديون للبلدان الأشد فقراً
نجل وزير مغربي سابق يتورط في شبكة ترويج "الكمامات القاتلة" (5.00)
المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة".. والقضاء يدخل على الخط (5.00)
المغرب يعتزمُ دعم دول إفريقية لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعية (5.00)
- هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟ - (254)
- الوفي: المغرب لم ينس أبناءه العالقين .. و"الصبر حتى يْفرّجْ الله" - (150)
- مسؤول يكشف أسباب عدم القدرة على إعادة المغاربة العالقين بالخارج - (148)
- المغرب يسجِّل 136 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (131)
- فريق علمي مغربي يبتكر أصغر جهاز للتنفس الاصطناعي في العالم - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مكناس
أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمكناس لهسبريس، أن حصيلة المدينة نفسها من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، انتقلت من 80 حالة إلى 87 حالة، بعد تسجيل، اليوم الأربعاء إلى حدود الساعة 8 ليلا، 7 حالات إصابة جديدة بالعدوى.
في غضون ذلك، علمت الجريدة أن اللجنة الطبية بمستشفى سيدي سعيد بمكناس صادقت، مساء الأربعاء، على الإذن بمغادرة حالتين كانتا تتابعان العلاج من عدوى فيروس "كورونا" المستجد بجناح العزل الطبي، بعد تماثلهما التام للشفاء.
ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هاتين الحالتين ستغادران المستشفى غدا الخميس، مبرزة أنهما تخصان امرأتين تبلغان من العمر 72 و57 سنة، تعرضتا للعدوى خلال مشاركتهما في رحلة سياحية جماعية إلى مصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 فبراير و10 مارس الأخيرين.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن المعنيتين بالأمر، ستخضعان للمراقبة الطبية لمدة 5 أيام بأحد فنادق مدينة مكناس، قبل السماح لهما بالالتحاق بمنزليهما.
وبالإعلان عن تعافي هاتين الحالتين، ترتفع حصيلة الحالات التي تماثلت للشفاء التام من عدوى الفيروس بمدينة مكناس إلى 30 حالة، مقابل 13 حالة وفاة.