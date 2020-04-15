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الرئيسية | حوادث | تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مكناس

تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مكناس

تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:57

أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمكناس لهسبريس، أن حصيلة المدينة نفسها من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، انتقلت من 80 حالة إلى 87 حالة، بعد تسجيل، اليوم الأربعاء إلى حدود الساعة 8 ليلا، 7 حالات إصابة جديدة بالعدوى.

في غضون ذلك، علمت الجريدة أن اللجنة الطبية بمستشفى سيدي سعيد بمكناس صادقت، مساء الأربعاء، على الإذن بمغادرة حالتين كانتا تتابعان العلاج من عدوى فيروس "كورونا" المستجد بجناح العزل الطبي، بعد تماثلهما التام للشفاء.

ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هاتين الحالتين ستغادران المستشفى غدا الخميس، مبرزة أنهما تخصان امرأتين تبلغان من العمر 72 و57 سنة، تعرضتا للعدوى خلال مشاركتهما في رحلة سياحية جماعية إلى مصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 فبراير و10 مارس الأخيرين.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن المعنيتين بالأمر، ستخضعان للمراقبة الطبية لمدة 5 أيام بأحد فنادق مدينة مكناس، قبل السماح لهما بالالتحاق بمنزليهما.

وبالإعلان عن تعافي هاتين الحالتين، ترتفع حصيلة الحالات التي تماثلت للشفاء التام من عدوى الفيروس بمدينة مكناس إلى 30 حالة، مقابل 13 حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - احمد الخميس 16 أبريل 2020 - 00:05
السلام عليكم. نلتمس شفاء جميع مرضى من هدا الفيروس. ونطلبو من الله عز وجل أن يزول هدا الوباء الفتاك عن جميع المسلمين والمسيحيين واليهود
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