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كُتّاب وآراء
توقيف شخص "أهان فنانين" عبر شبكة الأنترنيت
أعلنت الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة أنها وضعت شكاية، لدى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بخصوص التصريحات الصادرة عن أحد الأشخاص عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الكونفدرالية في بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تصريحات المشتكى به تضمنت مجموعة من الشتائم، والألفاظ المشينة والإهانة، في حق المبدعين والفنانين دون استثناء أو اعتبار".
وأورد البيان أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في أكادير قام بالمتعين، بعد توصله بالشكاية من طرف رئاسة النيابة العامة، حيث تم البحث فيها من طرف الشرطة القضائية بأولاد تايمة التي أوقفت المعني بالأمر، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية.