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الرئيسية | حوادث | توقيف شخص "أهان فنانين" عبر شبكة الأنترنيت

توقيف شخص "أهان فنانين" عبر شبكة الأنترنيت

توقيف شخص "أهان فنانين" عبر شبكة الأنترنيت
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 13:10

أعلنت الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة أنها وضعت شكاية، لدى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بخصوص التصريحات الصادرة عن أحد الأشخاص عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكونفدرالية في بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تصريحات المشتكى به تضمنت مجموعة من الشتائم، والألفاظ المشينة والإهانة، في حق المبدعين والفنانين دون استثناء أو اعتبار".

وأورد البيان أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في أكادير قام بالمتعين، بعد توصله بالشكاية من طرف رئاسة النيابة العامة، حيث تم البحث فيها من طرف الشرطة القضائية بأولاد تايمة التي أوقفت المعني بالأمر، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سؤال الخميس 16 أبريل 2020 - 13:16
في حق المبدعين و الفنانين ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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43
2 - زكرياء الخميس 16 أبريل 2020 - 13:18
شيء مشرف ان نسمع تدخل الجهات القضائية في الآن والحين لضبط المتورطين في هذه الأفعال اللاأخلاقية التي تمس بشرف و عرض الأشخاص على حد سواء لا سيما الفنانين بمختلف انتماءاتهم الفنية.. تحية للقضاء المغربي
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-119
3 - med الخميس 16 أبريل 2020 - 13:18
حرية التعبير مشات فداكشي. وليت نخاف نقول شيحاجا ف هاد البلاد
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