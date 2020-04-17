حجز أزيد من طن ونصف من المخدرات في زاكورة

هسبريس من الرباط

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة، الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من حجز حوالي طن و691 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت المشتبه فيه الأول عند مدخل مدينة زاكورة، وهو على متن شاحنة محملة بكمية من المواد الاستهلاكية وبداخلها 62 رزمة من المخدرات تزن حوالي طن و691 كيلوغراما، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بالجماعة القروية "تينفو" على بعد أربعين كيلومترا جنوب مدينة زاكورة، وذلك للاشتباه في كونهما كانا ينتظران تسلم هذه الشحنات من المخدرات.

عمليات التفتيش، يقول البلاغ، مكنت من حجز المخدرات المضبوطة، والشاحنة المستعملة في نقلها، وسيارة رباعية الدفع، علاوة على مبلغ 550 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.