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الرئيسية | حوادث | القاضي يودع نجل محامٍ معروف في سجن عكاشة

القاضي يودع نجل محامٍ معروف في سجن عكاشة

القاضي يودع نجل محامٍ معروف في سجن عكاشة
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 16:08

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق في المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء أودع نجل محام وحقوقي معروف، في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها أن القاضي قام اليوم باستنطاق أولي للمعتقل، في انتظار الاستنطاق التفصيلي.

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الشخص المذكور، النصب والمشاركة في تزييف منتجات وعرضها للبيع.

ووصل عدد المعتقلين في هذه القضية المرتبطة بترويج "كمامات مزيفة قاتلة"، إلى تسعة معتقلين، وشخص عاشر تمت متابعته في حالة سراح، لكونه مجرد أجير في مكتبة.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فككت شبكة إجرامية ذات امتدادات واسعة في مدن مغربية عديدة، وتحديدا في كل من الدار البيضاء ومراكش وتمارة والرباط والقنيطرة.

كما أنها ما زالت تنذر بسقوط عدة وسطاء ومزيفين ومشاركين في ما بات يعرف إعلاميا بشبكة "الكمّامات القاتلة"، في إشارة إلى طابعها المزيف، الذي لا يحمي من وباء كورونا بقدر ما يزيد من سهولة انتقال العدوى بسبب ترويجها لمهنيي الصحة، من أطباء وممرضين، ممن يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ahmed الخميس 16 أبريل 2020 - 16:16
والله حتى حشومة هاد خاصهوم عقوبة ديال، ارهاب، و ديال، القنابل، نووية حشومة والله
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2 - hayat الخميس 16 أبريل 2020 - 16:16
بغينا الكشف عن اسمائهم. لماذا التستر؟
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29
3 - المصطفى الخميس 16 أبريل 2020 - 16:19
المحامي كثيرا ما نصب نفسه مدافعا عن كل من اساء للمغرب بدءا بال الزفزافي والمهداوي وبوعشرين ومول الكاسكيطة وغيرهم وهو يعلم علم اليقين انه يدافع على الباطل . لكن لا يهم المهم اغفل المحامي والحقوقي تربية افراد اسرته
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11
4 - بوغطاط الخميس 16 أبريل 2020 - 16:20
انه كرونا يا سادة، لقد جاء ليحقق القانون على الجميع.
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5 - انا الخميس 16 أبريل 2020 - 16:20
خبر جيد. في هته الضروف لا يوجد منطق المحاباة باك صاحبي. تحية للقضاء
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14
6 - MIMA الخميس 16 أبريل 2020 - 16:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيكم الحق اتمنى لكم السجن المؤبد
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7 - عبدو الخميس 16 أبريل 2020 - 16:23
يجب على القضاء ان يحكم عليهم بالإعدام ،لان نوع الجريمة متشعبة فيها النصب والاحتيال والقتل العمد ،خصوصا والبلد يعيش أزمة وبائية .لهذا وجب على القضاء ان لايرحم هؤلاء المجرمين
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8 - مغربي مغربي مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 16:26
يجب تطبيق القانون فيهم لانه لا أحد يعلو على القانون
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9
9 - yaaaaaaaaadris الخميس 16 أبريل 2020 - 16:29
لكن لائحة الإتهام يجب أن تتضمن محاولة القتل الجماعي على إعتبار أن تلك الكمامات تزيد من فرص إنتقال العدوى القاتلة
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10 - Ammar الخميس 16 أبريل 2020 - 16:31
حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عسانا أن نقول إلا أن نتضرع إلى الله ليحمينا من هؤلاء المجرمون.نتمنى أن يأخذ القضاء مجراه بكل شفافية وأن يصدر أحكاما قاسية في حق هؤلاء.
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