القاضي يودع نجل محامٍ معروف في سجن عكاشة

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق في المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء أودع نجل محام وحقوقي معروف، في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها أن القاضي قام اليوم باستنطاق أولي للمعتقل، في انتظار الاستنطاق التفصيلي.

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الشخص المذكور، النصب والمشاركة في تزييف منتجات وعرضها للبيع.

ووصل عدد المعتقلين في هذه القضية المرتبطة بترويج "كمامات مزيفة قاتلة"، إلى تسعة معتقلين، وشخص عاشر تمت متابعته في حالة سراح، لكونه مجرد أجير في مكتبة.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فككت شبكة إجرامية ذات امتدادات واسعة في مدن مغربية عديدة، وتحديدا في كل من الدار البيضاء ومراكش وتمارة والرباط والقنيطرة.

كما أنها ما زالت تنذر بسقوط عدة وسطاء ومزيفين ومشاركين في ما بات يعرف إعلاميا بشبكة "الكمّامات القاتلة"، في إشارة إلى طابعها المزيف، الذي لا يحمي من وباء كورونا بقدر ما يزيد من سهولة انتقال العدوى بسبب ترويجها لمهنيي الصحة، من أطباء وممرضين، ممن يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.