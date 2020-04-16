"النقل السري" يجر شخصين إلى التوقيف في بومية

هسبريس من ميدلت

أوقفت السلطات المحلية ببومية إقليم ميدلت، اليوم الخميس، شخصيْن خرقا حالة الطوارئ الصحية.

ووَفق مصدر الجريدة، فإن السلطات المحلية اعترضت سبيل وسيلة نقل قدِمت من مشيخة إمتشيمن بقيادة تونفيت، وكانت تقل على متنها 6 نساء ومرافق السائق، عقدوا العزم على الاتجاه جميعا إلى السوق الأسبوعي ببومية، الذي أمسى ممنوعًا كإجراء احترازي للحد من انتشار "كوفيد-19".

وزاد المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أن السلطات أعادت النساء إلى قريتهن؛ فيما أوقفت السائق بعدما تبين لها أنه يمارس النقل السري، علاوة على أنه لم يؤدِ الضريبة السنوية على وسيلة نقله لمدة أربع سنوات، ناهيك عن دخوله في مشاداة كلامية مع السلطات عقب توقيفه.

وأمام هذا الوضع، يضيف المصدر عينه، استدعى قائد بومية رجال الدرك الملكي، الذين اقتادوه رفقة مرافقه إلى المقر لتحرير محضر في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.