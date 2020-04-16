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كُتّاب وآراء
المرض يؤجل محاكمة "أستاذ الصويرة" ومن معه
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، اليوم الخميس، ملف محاكمة أستاذ للغة الفرنسية بالتعليم الثانوي التأهيلي ومن معه، إلى غاية 20 أبريل الجاري.
وأرجع القاضي هذا التأجيل إلى تقدم دفاع سيدة متابعة في الملف عينه بطلب التأجيل، لأن موكلته مريضة ويتعذر عليها الحضور.
وجاءت هذه المتابعة بعدما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة خرق الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية، بعدما راج تسجيل صوتي، خلال الأسبوع المنصرم، يطالب فيه المدرس تلميذاته وتلامذته بأداء المستحقات المالية الخاصة بدروس الدعم لشهري مارس وأبريل الجاري.
وأوضح التسجيل، الذي اطلعت عليه هسبريس، طريقة تمكين هذا المدرس من المستحقات، إذ حدد لكل مجموعة من التلاميذ موقعا معينا وزمنا محددا قصد تسليمه المبالغ المالية، التي طالبهم بوضعها في ظرف يحمل اسم التلميذ والمجموعة التي ينتمي إليها.
وعلى إثر ذلك، أرسلت المديرية الإقليمية للتعليم بالصويرة، بتاريخ 13 أبريل الجاري، استفسارا للمعني، تطالبه فيه بموافاة الإدارة بالأسباب التي "أدت بكم إلى خرق الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا جراء وباء "كوفيد-19"، وهو الأمر الذي يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل".