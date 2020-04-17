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كُتّاب وآراء
حبس طالبة لخرق الطوارئ وإهانة الشرطة بالعروي
أدانت محكمة النّاظور طالبةً بشهرين حبسا نافذا بعد متابعتها بتهم تتعلق بخرق الطّوارئ وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهاهم الوظيفية وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والتحريض على التّجمهر.
وكانت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة العروي قد أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس، طالبة بالغة من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطها في خرق حالة الطّوارئ وإهانة رجال الشرطة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب مفوضية الأمن بالعروي، إلى ضبط عناصر القوة العمومية المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية المشتبه فيها بالشارع العام وهي متلبسة بخرق حالة الطوارئ الصحية، دون أن تتوفر على ترخيص استثنائي للخروج.
وأضاف البلاغ أن المعنية بالأمر عمدت إلى تعريض عناصر الشرطة للسب والشتم، وتوثيق ذلك في مقطع فيديو نشرته بشكل مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من داخل سيارة الشرطة التي كانت تنقلها إلى مقر مفوضية الشرطة.