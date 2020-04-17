المخدرات توقع بستة أشخاص في يد الأمن بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت عناصر فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الخميس، في عمليتين منفصلتين، من إيقاف ستة أشخاص، بينهم فتاة ومبحوث عنهما على الصعيد الوطني.

خلال العملية الأولى، التي تمت بمنزل بحي السلام (الملاح) بالمدينة العتيقة، أوقفت الفرقة المذكورة أربعة أشخاص متلبسين بمسك وترويج واستهلاك مخدر الشيرا، وأقراص الهلوسة، وحجزت 54 قرصا وقطعا من مخدر الشيرا معدة للبيع.

أما العملية الثانية التي تمت بالقرب من مدارة العياشي بمقاطعة المنارة فأسفرت عن توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويج مخدر "الكيف".

وحجزت عناصر الأمن خلال هذه العملية 68 باقة من مخدر "الكيف" بلغ وزنها الإجمالي 12 كيلوغراما، وحوالي 100 غرام من مخدر الشيرا على شكل قطع معدة للبيع.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المعنيون تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.

يذكر أن البحث سيبقى جاريا بخصوص أشخاص آخرين ثبت تورطهم في سياق القضية نفسها.