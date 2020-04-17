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الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بستة أشخاص في يد الأمن بمراكش

المخدرات توقع بستة أشخاص في يد الأمن بمراكش

المخدرات توقع بستة أشخاص في يد الأمن بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 17 أبريل 2020 - 17:35

تمكنت عناصر فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الخميس، في عمليتين منفصلتين، من إيقاف ستة أشخاص، بينهم فتاة ومبحوث عنهما على الصعيد الوطني.

خلال العملية الأولى، التي تمت بمنزل بحي السلام (الملاح) بالمدينة العتيقة، أوقفت الفرقة المذكورة أربعة أشخاص متلبسين بمسك وترويج واستهلاك مخدر الشيرا، وأقراص الهلوسة، وحجزت 54 قرصا وقطعا من مخدر الشيرا معدة للبيع.

أما العملية الثانية التي تمت بالقرب من مدارة العياشي بمقاطعة المنارة فأسفرت عن توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويج مخدر "الكيف".

وحجزت عناصر الأمن خلال هذه العملية 68 باقة من مخدر "الكيف" بلغ وزنها الإجمالي 12 كيلوغراما، وحوالي 100 غرام من مخدر الشيرا على شكل قطع معدة للبيع.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المعنيون تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.

يذكر أن البحث سيبقى جاريا بخصوص أشخاص آخرين ثبت تورطهم في سياق القضية نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المخلوف الجمعة 17 أبريل 2020 - 17:50
كوڤيد 19 جاء لتطهير العالم من دنسه وانه لفرصة للسلطات من اجل تطهير المملكة من تجار الممنوعات ومن الاسواق العشوائية ومن الفوضى التي كانت تعرفها مدننا وهي فرصة ايضا لترتيب واجهات الشوارع من المترامين على الملك العام امثال اصحاب المقاهي والدكاكين.....
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