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Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | متابعة زهاء 26 ألف شخص لخرق "حالة الطوارئ"

متابعة زهاء 26 ألف شخص لخرق "حالة الطوارئ"

متابعة زهاء 26 ألف شخص لخرق "حالة الطوارئ"
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:25

أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.

ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يضيف البلاغ، على 25203 شخصا من الرشداء، و654 من القاصرين. كما يتوزع المتابعون على 25068 من الذكور، و789 من الإناث.

وأورد البلاغ أن النيابات العامة قامت، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - eksellance الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:41
رقم كبير، و مع ذلك لازلنا نشاهد حركة كثيفة في بعض الاماكن، المراقبة ليست صارمة و لا تشمل كامل تراب المدن، بل الشوارع الرئيسية فقط. و تحية لرجال الأمن.
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11
2 - تحية لرجال السلطة الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:43
لا حول و لا قوة الا بالله . هادشي اللي نافع مع هاد الناس كامونيين . ومزيدا من الحزم فيما يخص الخروج يجب تقليص الساعات . و تحية لرجال السلطة اللي كيضحيو من اجل انجاح الحجر الصحي و لا انسى الاطباء و الممرضين .
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8
3 - مغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:47
كل هؤلاء الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي وأحيلوا على النيابة العامة. لكن هدا لا يكفي. بل وجب الاكتفاء بأداء الغرامة عن كل شخص خرق هدا الحجر كالطريقة المعمول بها عند مخالفات السير كما هو معمول به عند الدول الاوربية. وعلى الحكومة أن تدرس هدا الموضوع وأن التقديم الى النيابة العامة يكون في حالة العود.
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12
4 - عبدالله الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:54
اجي نقول ليكم!!!!!!
والله اما نتفارق معاكم او غادي نبقى متبع هاداك ولد المحامي الشهير ووزير سابق ديال الحقوق لي كان تا يبيع راسو غالي او تا يلعب العشرة على المغاربة فين غادي توصل المحاكمة ديالو الى ما خرجش باه او قال ليكم انه انتقام من المخزن وان ابنه معتقل سياسي او يخرجو الجمعيات ديال الحقوق يتظاهرو في الشارع بانه مظلوم او المخزن بغى ينتقم منه.
يا محامي اخرج الى العلن أينك يا رجل واين الميكروفونات لي كانت عاطياك الاشهار بزاف؟ اخرج وعطينا توضيحات الله اي خليك راه التليفونات ما يتفعوكش بزاف لان الجميع يعرف ما في الامر.
اتمنى من الجريدة المحترمة ان تخبرنا بالجديد راه فيلم زوين هاذا.
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-6
5 - مخالفات في زمن كورونا الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:00
لماذا لا تطبق حالة الطوارئ بالطريقة الاسيوية بدون سجن وبدون غرامة. فقط قوات أمنية راجلة مكونة من أشخاص طويلي القامة يحملون عصي طويلة ومن وجدوه يضربونه بها ثم ينصرف إلى حال سبيله دون أن يلفظ بحرف..
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4
6 - الأمن الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:00
هذا عمل جميل ولكن أين وصل الأمن في متابعة وضبط من صنع وينشر الوباء في العالم!؟
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-3
7 - Adam الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:01
العدد يساوي 33 مليون و614ألف و100 درهم
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1
8 - أونتي-كرونا الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:03
لا تخافوا و لا تحزنوا يا إخوتي المغاربة فنهاية النفق قريبة و الأمل قائم و لن نييأس أو نمل بإذن الله تعالى ستتحسن الأمور.
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6
9 - mekkaoui moulay lhoussaine الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:03
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.

نحن مع جميع القوانين التنظيمية و مع الحجر الصحي و مع ارتداء الكمامة ، هناك نقطة مهمة يجب محاسبة من صدر قانون الكمامة وهي غير موجودة في السوق اصلا أليس هذا ظلم ، يجب الاعتماد على مهمة القوات العمومية في إطار تربوي و ليس في الإطار الانتقامي ، يجب مراعاة الحالة الاجتماعية للمجتمع قبل إصدار القوانين ، هذا القرار دليل واضح على غياب الأحزاب و النقابات التي كانت تقتات من أموال الشعب باسم الدفاع عن الشعب .
الخلاصة الأحزاب والنقابات والتنظيمات الموالية لها مجرد مجموعة من التجار باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، لا نبحث عن الديمقراطية بالشعارات .
على الشعب اخد قرار صائب مقاطعات الانتخابات برمتها .
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10 - mohamed الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:06
الأ يخاف الأمن ان يدخل فيروس كورونا مع هؤلاء المتهورين الى مراكز الاعتقال. او الى السجون المزدحمة اصلا . 26 الف كبيرة جدا . اعتقد ان الغرامة افضل من الاعتقال و مايمكن ان يكون سبب في انتشار الفروس
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4
11 - حسيمي الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:06
طلقوا الناس تمشي لديورهم وطبقو قانون لي تشد تسحب منو بطاقة التعريف حتى يخلص 2000 درهم وبالنسبة لي مزال صغير من قل 16 تسحب الحالة المدنية من رب الأسرة حتى يخلص 2000 أما عقلية شد عمر فالسطافيت بحجة خرق الطوارء لا تناسب الوضع والوباء يزداد انتشار.
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7
12 - موظف بالمؤسسة السجنية الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:16
داخلنا عليكم بالله هانتوما اعتقلتوهم... مزيان ولكن ماشفتوش بلي راهم خطر حقيقي على المؤسسات السجنية حيث من تتعتقلوا وكتنزلوهم للحبس واش هاذوك النزلاء هاذوك الموظفين مابقاوش فيكم نتوما تتهناو منهم والموظفين تيبقاو مخلوعين منهم مع العلم أن العزل الطبي فبعض المؤسسات محدود بزااف..
وجب مراجعة الامر او استعمال خاصية السوار الالكتروني والغرامة المالية لأن هادشي حشومة راهم المؤسسات السجنية تجمعات حقيقة والى بانت فيهم شي حالة فاقرؤا السلام...
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