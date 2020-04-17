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كُتّاب وآراء
متابعة زهاء 26 ألف شخص لخرق "حالة الطوارئ"
أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يضيف البلاغ، على 25203 شخصا من الرشداء، و654 من القاصرين. كما يتوزع المتابعون على 25068 من الذكور، و789 من الإناث.
وأورد البلاغ أن النيابات العامة قامت، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
والله اما نتفارق معاكم او غادي نبقى متبع هاداك ولد المحامي الشهير ووزير سابق ديال الحقوق لي كان تا يبيع راسو غالي او تا يلعب العشرة على المغاربة فين غادي توصل المحاكمة ديالو الى ما خرجش باه او قال ليكم انه انتقام من المخزن وان ابنه معتقل سياسي او يخرجو الجمعيات ديال الحقوق يتظاهرو في الشارع بانه مظلوم او المخزن بغى ينتقم منه.
يا محامي اخرج الى العلن أينك يا رجل واين الميكروفونات لي كانت عاطياك الاشهار بزاف؟ اخرج وعطينا توضيحات الله اي خليك راه التليفونات ما يتفعوكش بزاف لان الجميع يعرف ما في الامر.
اتمنى من الجريدة المحترمة ان تخبرنا بالجديد راه فيلم زوين هاذا.
نحن مع جميع القوانين التنظيمية و مع الحجر الصحي و مع ارتداء الكمامة ، هناك نقطة مهمة يجب محاسبة من صدر قانون الكمامة وهي غير موجودة في السوق اصلا أليس هذا ظلم ، يجب الاعتماد على مهمة القوات العمومية في إطار تربوي و ليس في الإطار الانتقامي ، يجب مراعاة الحالة الاجتماعية للمجتمع قبل إصدار القوانين ، هذا القرار دليل واضح على غياب الأحزاب و النقابات التي كانت تقتات من أموال الشعب باسم الدفاع عن الشعب .
الخلاصة الأحزاب والنقابات والتنظيمات الموالية لها مجرد مجموعة من التجار باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، لا نبحث عن الديمقراطية بالشعارات .
على الشعب اخد قرار صائب مقاطعات الانتخابات برمتها .
وجب مراجعة الامر او استعمال خاصية السوار الالكتروني والغرامة المالية لأن هادشي حشومة راهم المؤسسات السجنية تجمعات حقيقة والى بانت فيهم شي حالة فاقرؤا السلام...