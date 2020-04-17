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كُتّاب وآراء
وفاة مستخدم ترفع الحصيلة بتطوان إلى 5 حالات
حالة وفاة جديدة تم تسجيلها اليوم الجمعة بتطوان، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة بالمدينة إلى 5 وفيات إلى حدود اليوم، وفق ما أكده مصدر مسؤول.
وحسب مصدر طبي، في إفادة لهسبريس، فإن حالة المتوفى كانت حرجة، وهو مستخدم بالوكالة الحضرية لتطوان، مضيفا أن الأخير "كان يرقد بغرفة الإنعاش منذ اثني عشر يوما"، ومؤكدا استقرار الحالة الصحية لزوجته واثنتين من بناته، واللواتي يخضعن لبروتوكول العلاج بقسم كوفيد-19، بالمركز الاستشفائي الإقليمي "سانية الرمل".
يذكر أنه سجل اليوم تماثل 7 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المتعافين منذ ظهور الجائحة بالحمامة البيضاء إلى 14 شخصا؛ فيما انتقل عدد المصابين إلى 51 حالة إثر تسجيل 3 حالات مؤكدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات المستبعدة إلى 150.