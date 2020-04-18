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الرئيسية | حوادث | صناعة "كمامات" تجرّ مسيّر شركة إلى التوقيف

صناعة "كمامات" تجرّ مسيّر شركة إلى التوقيف

صناعة "كمامات" تجرّ مسيّر شركة إلى التوقيف
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 02:42

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة تازة، الجمعة، من توقيف مسير شركة يبلغ من العمر 42 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد غير نشاط المقاولة التي يسيرها من خياطة الملابس إلى صناعة أقنعة واقية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيفه وحجز 3 آلاف كمامة واقية مزيفة.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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