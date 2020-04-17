فاس تسجل 43 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت جهة فاس مكناس 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية (إلى حدود الساعة 6 مساءً)، كان نصيب مدينة فاس لوحدها 43 إصابة جديدة، إذ ارتفع بها إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 205 حالات.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية المسجلة، سواء على صعيد الجهة أو مدينة فاس، غير مسبوقة منذ بداية تفشي الوباء حتى الآن، إذ لم يسبق تسجيل مثل حجم هذه الإصابات دفعة واحدة خلال فترة زمنية مماثلة.

وكان مصدر بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، قد أكد لهسبريس، في وقت سابق، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة بمدينة فاس في هذه الآونة، لها علاقة ببؤرة الفيروس ذات الصلة بمركب تجاري كبير كائن وسط العاصمة العلمية.

وعرفت مدينة مكناس، خلال الفترة ذاتها، تسجيل 6 حالات مؤكدة جديدة، لترتفع بها الحصيلة إلى 93 حالة. كما تم تأكيد إصابة حالة واحدة إضافية بإقليم إفران الذي ارتفعت به الحصيلة الإجمالية إلى 16 إصابة، وإصابة أخرى بإقليم صفرو الذي انتقل به إجمالي الحالات المؤكدة بالعدوى إلى 9 حالات.

وظلت حصيلة الإصابات مستقرة بكل من إقليم تازة بـ37 حالة، وإقليم تاونات بـ6 حالات، والحاجب ومولاي يعقوب بإصابة واحدة لكل منهما، وَفق، دائما، معطيات رسمية صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس.

وبإعلان هذه الحصيلة الجديدة بجهة فاس مكناس، يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بـ"كوفيد-19" بها، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 368 حالة مؤكدة، إلى غاية متم الفترة المذكورة.

أما فيما يخص حصيلة حالات الشفاء والوفاة، فقد أُعلن عن تسجيل حالة شفاء جديدة في مكناس وأخرى بتاونات، لترتفع حصيلة عدد المتعافين من "كوفيد-19" على صعيد جهة فاس مكناس إلى 53 شخصا، بينما سُجل استقرار في عدد الوفيات في 21 حالة على مستوى الجهة ذاتها.