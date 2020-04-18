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كُتّاب وآراء
حيازة المخدرات تجر شخصين إلى القضاء بتادلة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة، عصر يوم الجمعة، شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازتها، على مستوى حدود جماعتي الخلفية وأولاد يوسف بمحاذاة الطريق الجهوية 308، التي تربط بين قصبة تادلة والفقيه بن صالح.
ووَفق ما أفاد به مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة وبحوزتهما 40 كيلوغراما من "الكيف سنابل"، و10 كيلوغرامات من "طابا أوراق"، و140 غراما من مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر نفسه، أن أحد الموقوفيْن في عقده السادس والآخر ثلاثيني، وكلاهما يتحدران من مركز البرادية بإقليم الفقيه بن صالح، ولهما سوابق عدلية متعددة في الاتجار في المخدرات.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، حُجزت سيارة المتهمين بالمخدرات، وجرى وضعهما رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما على أنظار القضاء.
وفي سياق متصل، ذكر المصدر ذاته أن درك قصبة تادلة أوقف، الجمعة، 10 أشخاص خرقوا حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات للحد من انتشار "كورونا".