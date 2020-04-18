تفكيك مصنع لإنتاج "عسل مغشوش" بالفنيدق

أيوب صدور من تطوان

فككت السلطات المحلية، تحت إشراف باشا مدينة الفنيدق وقائد الملحقة الإدارية الأولى، مصنعا سريا متخصصا في إنتاج عسل مغشوش، يُنتج باستعمال مواد مضرة بالصحة تمزج بالسكر.

وحسب مصدر هسبريس، فإن العملية أفضت إلى حجز عدد من العبوات الخاصة بالعسل المزور لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، فضلا عن حجز أغلفة توضع على المنتوج لإيهام المستهلكين أنه مستورد من بلدان أوربية مختلفة.

وأحالت السلطات الموقوفين على عناصر الضابطة القضائية للاستماع إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.