24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5013:3217:0620:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتحاد التعليم الحر يرجئ استخلاص واجبات الدراسة (5.00)

  2. المغرب يشدد المراقبة على مداخل ومخارج المدن السالمة من "كورونا" (5.00)

  3. ألمانيا تعلن السيطرة على الوباء قبل تخفيف القيود (5.00)

  4. جمعية تدعو إلى إغلاق مصانع بمدينة القصر الكبير‎ (5.00)

  5. ارتفاع قياسي لحالات التعافي من كورونا في إيطاليا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | تفكيك مصنع لإنتاج "عسل مغشوش" بالفنيدق

تفكيك مصنع لإنتاج "عسل مغشوش" بالفنيدق

تفكيك مصنع لإنتاج "عسل مغشوش" بالفنيدق
أيوب صدور من تطوان
السبت 18 أبريل 2020 - 08:45

فككت السلطات المحلية، تحت إشراف باشا مدينة الفنيدق وقائد الملحقة الإدارية الأولى، مصنعا سريا متخصصا في إنتاج عسل مغشوش، يُنتج باستعمال مواد مضرة بالصحة تمزج بالسكر.

وحسب مصدر هسبريس، فإن العملية أفضت إلى حجز عدد من العبوات الخاصة بالعسل المزور لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، فضلا عن حجز أغلفة توضع على المنتوج لإيهام المستهلكين أنه مستورد من بلدان أوربية مختلفة.

وأحالت السلطات الموقوفين على عناصر الضابطة القضائية للاستماع إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.