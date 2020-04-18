حادثة سير تودي بحياة عاملة منزلية وسط أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقيت سيدة مصرعها، الجمعة، بعدما دهستها سيارة خفيفة في شارع الجيش الملكي وسط مدينة أكادير. كما نُقلت سيدتان أخريتان إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، عقب إصابتهما بجروح في الحادثة نفسها.

وقال شهود عيان إن سيارة خفيفة تقودها امرأة فقدت السيطرة على المقود، انحرفت صوب الضحية وزميلاتها (عاملات منزليات) اللواتي كن على الرصيف، ما أسفر عن مقتل إحداهن وجرح أخريتين.

وانتقلت مصالح الشرطة المكلفة بحوادث السير بولاية أمن أكادير إلى عين المكان، إذ أُجريت المعاينات الأولية والإشراف على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات والمصابتين إلى المستشفى. كما فُتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.