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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفكّك ورشة لصناعة مواد مطهرة مغشوشة

الشرطة تفكّك ورشة لصناعة مواد مطهرة مغشوشة

الشرطة تفكّك ورشة لصناعة مواد مطهرة مغشوشة
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 15:15

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، من إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في إعداد ورشة سرية لتصنيع وتعبئة مواد مطهرة مغشوشة وعرضها للتداول بشكل مضر بالصحة العامة للمواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد رصدت موادا للتطهير والتعقيم تحمل علامات تجارية مزيفة، تعرض للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما استدعى فتح بحث في الموضوع أسفر عن توقيف سائق سيارة يتولى التوزيع في عدة نقط للبيع بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يتم رصد ورشة سرية تُستغل لإعداد وتحضير مواد التطهير والتعقيم انطلاقا من مواد كيميائية يجري حاليا القيام بالخبرات العلمية الضرورية، من أجل تحديد طبيعتها ودرجة خطورتها.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بهذه الورشة أسفرت عن حجز 5010 عبوات من محاليل مغشوشة للتعقيم و355 لترا من الكحول، علاوة على برميل يحتوي على ستين لترا من الخليط الكيماوي المستعمل في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز مواد كيميائية أخرى و2030 قنينة فارغة، وكمية من الملصقات المستعملة في إعداد هذه المحاليل وتوجيهها للبيع للعموم على أساس أنها مواد طبية وشبه طبية معتمدة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، الذي يشكل خطرا مباشرا على سلامة المستهلكين في ظل حالة الطوارئ الصحية المطبقة بالمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abdo السبت 18 أبريل 2020 - 15:36
تحية لرجال الأمن .وتهديد حياة المواطنين للخطر في الأوقات بهده المواد المغشوشة. أمرا مرفوضا نحتاج إلى التعاون . مع رجال الأمن
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4
2 - مغربية السبت 18 أبريل 2020 - 15:36
حسبي الله ونعم الوكيل فبحال هادو لي مكيخافو الله
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7
3 - على السبت 18 أبريل 2020 - 15:38
اعوذ بالله من هذه الفصيلة البشرية .اتمنى في حال ثبوت اضرار من هذا الخليط ان يحاكموا بتهمة القتل العمد . لانها تعتبر في حالة الطوارء جناية.
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5
4 - يوسف السبت 18 أبريل 2020 - 15:40
أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين.
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3
5 - مكناسي السبت 18 أبريل 2020 - 15:48
في ضل قانون الطوارئ تصبح الجنح جنايات فلهذا وجب اخذ واتباع نفس المسطرة التى اخدت بابناء الوزير السابق لحقوق الانسان
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3
6 - Ammar السبت 18 أبريل 2020 - 15:48
أظن والله أعلم أنه كان من الواجب أن يطلع عموم المواطنين على هذا المنتوج حتى يتسنى لهم اجتناب شرائه إن وجد في السوق.
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