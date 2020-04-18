إحباط محاولة انتحار تخلّف مصابيْن بسيدي يحيى

هسبريس من الرباط

صعد شاب في عقده الثالث، اليوم السبت، عمودا كهربائيا بحي الوحدة 2 التابع للجماعة الحضرية سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، محاولا وضع حد لحياته.

وأفاد مصدر محلي جريدة هسبريس الإلكترونية بأن "المعني بالأمر هدد بالانتحار بعد صعوده إلى أعلى عمود كهربائي بدوار الرحاونة على مقربة من المستشفى الإقليمي المتوقفة الأشغال به منذ مدة، ما جعل الساكنة المحاذية لمكان الواقعة تبلغ السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية".

وأضاف المصدر ذاته أن "أحد شبان المنطقة تسلق هو الآخر العمود محاولا إنقاذ المُقدِم على الانتحار، فسقطا سويا على الأرض وتم نقلهما معا على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية".

وما زالت أسباب إقدام الشاب على هذا الفعل مجهولة، في حين فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في الحادث لتحديد ملابساته الحقيقية.