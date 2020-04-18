جهة الشّرق تسجّل 5 إصابات جديدة بـ"كوفيد 19"

هسبريس من النّاظور

سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشّرق، اليوم السّبت، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن ثلاث حالات سُجّلت بإقليم بركان، وحالتين في كلّ من إقليميْ النّاظور ودريوش.

وامتثل للشّفاء إلى حدّ الآن 13 حالة على مستوى الجهة، فيما بلغ عدد الوفيات ثماني حالات مسجّلة في كلّ من بركان ووجدة.