"النقل بين المدن" يطيح بسائقين في إقليم تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الورتزاغ بإقليم تاونات، اليوم السبت، سائقي سيارتين للنقل السري خرقا حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المقيدة لنقل المسافرين بين المدن، إذ ضُبطا وهما يقلان ركابا، على متن عربتيهما، إلى إقليم تاونات انطلاقا من مدينة طنجة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن المعنيين بالأمر ينحدران من جماعة كلاز بتاونات، مشيرة إلى أن إحدى السيارتين كانت تقل 5 شباب ينحدرون من دوار عين باردة بجماعة البيبان، بينما كانت على متن السيارة الثانية أسرتان كانتا متوجهتين إلى مسقط رأسيهما بكل من دوار الفريشة بجماعة تمزكانة ودوار بني امحمد بجماعة كلاز.

المصدر ذاته أوضح أنه اتُخذت الإجراءات القانونية في حق المسافرين قبل السماح لهم بالوصول إلى وجهاتهم، مع فرض الحجر الصحي عليهم بمحلات إقامة أسرهم بتنسيق مع المصالح المختصة.

في غضون ذلك، سبق لمصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي، في وقت سابق، أن أوقفت سائقين آخرين تم التبليغ عن نشاطهما في النقل السري للأشخاص من مدينة فاس نحو دواوير كائنة ضواحي غفساي.

كما نجحت مصالح الدرك الملكي لقرية ابا محمد من وضع حد لسائق سيارة أخرى للنقل السري، كان ينشط في خرق حالة الطوارئ الصحية بنقل الركاب من دواوير مجاورة نحو مدينة قرية ابا محمد.

وبينما حُجزت سيارات النقل السري المعنية، أُخضع سائقوها لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.