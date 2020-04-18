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خبر زائف يجر سيدة إلى التوقيف بآيت اعميرة
السبت 18 أبريل 2020 - 21:12
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، السبت، سيدة على إثر ضلوعها في قضية تتعلق بتسجيل صوتي، زعمت فيه وجود حالة مؤكّدة بفيروس كورونا.
وجرى تداول الشريط الصوتي على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، والذي تضمن أخبارا زائفة، تتعلق بـ"إصابة شخص قادم من مدينة سلا إلى آيت اعميرة بفيروس كورونا"، ما عجّل بفتح تحقيق انتهى بتحديد هوية صاحبة التسجيل الصوتي وتوقيفها.
ووضعت الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معها حول المنسوب إليها.