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خرق "الطوارئ" يوقف 2667 شخصا في 24 ساعة
السبت 18 أبريل 2020 - 22:21
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد الأشخاص الموقوفين في إطار تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بلغ 2667 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 1426 شخصا تم إيداعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة.
ووَفق المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المذكورة، منذ تاريخ الإعلان عنها، 44.203 أشخاص في مجموع المدن المغربية، بينهم 24.054 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.