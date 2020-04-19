24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1805:4912:3216:0619:0520:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتحاد التعليم الحر يرجئ استخلاص واجبات الدراسة (5.00)

  2. "فيراري" تصنّع صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي (5.00)

  3. عريضة أمازيغية تستنكر "اعتداءات" الرعاة الرحل‬ في جهة سوس (5.00)

  4. مدرسة رقمية متكاملة (5.00)

  5. ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مخالطا لمصاب بـ"كورونا" في تطوان

الأمن يوقف مخالطا لمصاب بـ"كورونا" في تطوان

الأمن يوقف مخالطا لمصاب بـ"كورونا" في تطوان
هسبريس من تطوان
الأحد 19 أبريل 2020 - 00:24

حالة غريبة شهدتها مدينة تطوان في عز أزمة "كورونا"، إذ أوقفت عناصر الأمن شابا من مخالطي حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"، كان في فترة الحجر الصحي على متن سيارة خفيفة غير بعيد عن حديقة مولاي رشيد المعروفة بـ"رياض العشاق" بعد مطاردة أمنية تكللت بتوقيفه.

وقال مصدر هسبريس إن الشاب الذي يفترض أن يكون بالمنزل وملتزما بالحجر الصحي الطوعي، رُصد من قبل السلطات الأمنية على متن سيارة خاصة ليتم توقيفه، وإحالته على جناح الخاص بالحالات المشتبه فيها بالفيروس على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، قصد إخضاعه للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى سلامته، قبل أن يحال على أنظار القضاء ليقول كلمته.

حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، قال لهسبريس إن مهمة تتبع المخالطين ومدى التزامهم بتعليمات السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة تزداد تعقيدا، في ظل ارتفاع أعدادهم وغياب الوعي والجدية وتفشي الاستهتار، وهي الممارسات التي قد تكون لها نتائج وخيمة على الوضع الوبائي.

ودعا اقبايو إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي في الموضوع مع الخارق للقانون، الذي عرض حياة الآخرين للخطر، والتعامل بالصرامة والحزم لردع أي سلوك قد يهدد الأمن العام.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد عدم التزام مخالطين لمصابين بفيروس "كورونا" بالحجر الصحي، إذ سبق للسلطات الأمنية أن رصدت حالة شخص قبل أيام بأحد المراكز التجارية الكبرى، ليتقرر إحالته على المستشفى، إذ أجريت له التحليلات التي جاءت نتائجها سلبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - العيش الكريم الأحد 19 أبريل 2020 - 00:55
أولا الله يرفع هذا الوباء و ثانيا نتمنى بعد كورونا يبفى هذا الصندوق للتضامن مع الفقراء ب 800 درهم كل شهر و يسموه صندوف التضامن الإجتماعي و تساهم فيه دار الضريبة الأغنياء و جميع فئة المجتمع باش ما كان هذا هو بيت مال المسلمين لي كان في وقت الخلفاء يجمع من الأغنياء لمساعدة الفقراء و هو نفس الشيء لي يطبق في أوروبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - lolo الأحد 19 أبريل 2020 - 01:00
الله يهديكم الله يهديكم احنا كنطالبو الناس العاديين يلتازمو البيوت وانت اللي فايت خاطتي حالة مصابة خارج كدور عيب هادشي والله حتا عيب معندش الضمير .والله يشافيك الا كنتي فعلا مصاب و الا كان العكس الله ينجيك و يهديك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - سعيد الأحد 19 أبريل 2020 - 01:01
هذا خاصو الحجر الصحي فالحبس خارج اعرض حياة الناس للخطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.