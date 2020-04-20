نفوق رؤوس ماشية بصعقة رعدية في إقليم خنيفرة

هسبريس من الرباط

تسببت صاعقة رعدية، في نفوق العشرات من الأغنام بمنطقة تدارت بجماعة كهف النسور في إقليم خنيفرة.

محمد باجي، من أبناء المنطقة، أفاد بأن الصاعقة الرعدية، التي شهدتها جل مناطق الإقليم، أفضت إلى نفوق 46 رأسا من الأغنام.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على نطلق واسع، شريط فيديو يوثق لحظة نفوق الأغنام.