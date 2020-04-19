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الرئيسية | حوادث | المحامي النويضي يلهث وراء تنازلات ضحايا شبكة "الكمامات القاتلة"

المحامي النويضي يلهث وراء تنازلات ضحايا شبكة "الكمامات القاتلة"

المحامي النويضي يلهث وراء تنازلات ضحايا شبكة "الكمامات القاتلة"
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 17:35

كثّف المحامي عبد العزيز النويضي من تحركاته ووساطاته في الأيام القليلة الأخيرة، في محاولة لاستباق جلسات الاستنطاق التفصيلي التي ستشرع فيها قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قريبا، في القضية التي يتابع فيها نجله وتسعة متهمين آخرين فيما بات يسمى إعلاميا بشبكة "الكمامات القاتلة".

وحسب مصادر مقربة من ضحايا الشبكة، فإن عبد العزيز النويضي يسعى حاليًا إلى الحصول على تنازلات خطية ومكتوبة من جميع الضحايا الذين تعاقد معهم ابنه وباع لهم كمامات طبية مزورة؛ بل إن المصادر ذاتها ترجح أن يكون العرض المقدم هو تسليم الضحايا تعويضات مالية علاوة على المبالغ الأصلية التي أدوها، مقابل تقديم تنازل عن المتابعة وعن المطالب المدنية أمام قاضية التحقيق.

وتضيف المصادر نفسها أن هذه التحركات والوساطات المكثفة تروم حفظ ماء وجه الأب أكثر من البحث عن مخرج قانوني وقضائي للابن المتهم؛ وذلك صونا لصورة الأب المحامي والناشط الحقوقي التي تضررت كثيرا في هذه القضية، التي تختزل النصب والاحتيال والاتجار في النكبات والكوارث، علاوة على استغلال فترة الطوارئ الصحية للإضرار بمصالح المغاربة والأطباء والممرضين.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يسعى المحامي والحقوقي الباحث عن التنازلات المكتوبة خارج ردهات المحاكم إلى إشهار ورقة الاستهداف السياسي لشخصه، ومحاولة تسييس هذا الملف التدليسي بامتياز، وذلك كحل رديف في حالة تعذر عليه الحصول على تنازلات من الصيادلة وباقي ضحايا ابنه في ملف الكمامات الواقية المزيفة.

وكان عبد العزيز النويضي قد صرح، في خرجة إعلامية سابقة، بأن ابنه وشريكه قد باعا فقط 700 كمامة واقية بهامش ربح يقدر بأربعة دراهم في الكمامة الواحدة؛ وهي التصريحات التي أثارت ردود أفعال ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعض المدونين هل يغامر من اعتبرهم المحامي النويضي "مقاولين ذاتيين" من أجل 2800 درهم لهما معًا، بينما اعتبر البعض الآخر هذه التصريحات بأنها قد تكون مجرد مناورة لاستباق التعويض المالي الذي قد تطلبه الشركة الأمريكية المنتجة للكمامات الأصلية، إذ رجحوا أنه ربما ادعى رقم معاملات متدن حتى لا يكون التعويض المطلوب خياليا، كما هو معهود في الشركات الطبية العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - عبدالله الأحد 19 أبريل 2020 - 17:41
و الشعب اللي كان غيوصلهم هاد الكمامات
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55
2 - متعجب الأحد 19 أبريل 2020 - 17:44
للأسف يا أيها المحامي فانت تخون مهنتك و تتبع العاطفة، هذه قضية وطنية لم يعد بإمكانك فعل شيء سوى الحيادية لو فيك ذرة شهامة و مهنية يجب معاقبة هذا الشخص بتلاعبه بصحة المغاربة و أبيه في اي محاولة لزعزعة السيرورة الطبيعية للعدل
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115
3 - yass الأحد 19 أبريل 2020 - 17:44
يقتلنا حنا باش هو يعتق ولدو... ولد الفشوش... الا هما تنازلوا.. المواطن مغاديش يتنازل...اتمنى ان تكون النيابة العامة ممثلة الحق العام حاضرة بقوة.. و ان يأخذ السيد المقرر الاعتبار ان هاد كمامة كان يقدر يكون هو. و لا ولدو ولا خوه و لا بنتو ولا مو و لا الاب ديالو ضحية ليها و تكون سبب في الوفاة و انتشار العدوى... المرجو من هسبريس نشر. التعليق... فمن المؤكد انهم يقرؤون تعليقاتنا.... و انا والله من سامحو لا دنيا لا اخرة.
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98
4 - Mohamed الأحد 19 أبريل 2020 - 17:44
الم يكن في علمه من قبل ما يفعل نجله من خرق القانون
القانون فوق الجميع يجب أن يطبق القانون على الجميع.
ولا يجب تغيير مسار المسطرة من قبل هؤلاء كان من كانوا وشكرا
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62
5 - مدوخ الأحد 19 أبريل 2020 - 17:45
لا تنازل مع اللعب بصحة المواطن . يجب الضرب بقوة على يد هاته العصابة والتنازل يجب ان يكون من جميع المغاربة ان هم تنازلوا فلتاخذ العدالة مجراها.
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63
6 - rachad hadri الأحد 19 أبريل 2020 - 17:45
القضية ليست محصورة في ضحايا معينين القضية لها علاقة بالصحة العامة لكل المغاربة وفي زمن الوباء وحالة الطوارئ، وإذا كان المحامي الأب يحرص على سمعته كرجل قانون وحقوقي ومناضل فليترك العدالة تقول كلمتها في حق إبنه وكل أفراد العصابة
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68
7 - spoot86 الأحد 19 أبريل 2020 - 17:46
لا حول و لا قوة إلا بالله مزال عندو الوجه لي يدافع بيه على ولدو
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52
8 - مواطن الأحد 19 أبريل 2020 - 17:46
لا يجب التساهل مع مثل هؤلاء ، فمثل هذه الأفعال تسمى الشروع في القتل و خصوصا في مثل هذه الظروف. البعض من عديدي الضمير و أشباه البشر يتصيدون في المياه العكرة.
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49
9 - مغربي مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:46
يجب تطبيق القانون على الكل سواء كان المتهم غنيًا او فقير ذا نفوذ او مسكين .. القانون فوق كل المساومات و التنازلات
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51
10 - ايمداحن الحسن الأحد 19 أبريل 2020 - 17:46
على هذا الحال القانون يطبق فقط على الفقراء مادام ابوه محامي وناشط حقوقي لن يطلق عليه القانون ...مهزلة والله مهزلة...
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31
11 - ابو مروان الأحد 19 أبريل 2020 - 17:46
السلام عليكم. نطالب بأقصى العقوبات لكل من ثبت تورطه في هذه القضية. لا نريد عدالة انتقائية الجميع سواسية امام القانون. ارواح مواطنينا اغلى من فلان او علان.
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38
12 - مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:47
لا للتنازل لابد أن يأخذ القضاء مجراه و بمال الدنيا كلها و أن يعاقب كل من سولت له نفسه الإتجار في مآسي البشر و التلاعب بحياة شعب بأكمله .
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27
13 - kika الأحد 19 أبريل 2020 - 17:47
quelcun peut il nous dire le nom de fabrique ou les logos de ses masques pour que l on puisse les eviter si on en a deja acheté.
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1
14 - م. العربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:48
امتحان لنزاهة و حياد العدالة المغربية، لندع الايام المقبلة تكشف لنا مدى جدية محاكمنا و هل ابن النويضي سيحاكم كأبم بوعزة و العربي، ام ان اللغط و الشعارات اكبر بكثير من الواقع.
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20
15 - آسف الأحد 19 أبريل 2020 - 17:49
آسف على ضياع الكرامة، آسف على ضياع الحقوق، آسف على من أمكن شراء سكوته بالمال، آسف على ضياع النخوة. حتى لو سكت البعض فإن القاضية ستحكم على الجناة بأقصى عقوبة لأنها قضية رأي عام في وقت أزمة، أي العقوبة تكون مشددة. هاد المحامي لي ماكانش مسالي يربي ولدو، مابغاش القضاء يربيه ليه؟! الله يستر
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20
16 - ministere public الأحد 19 أبريل 2020 - 17:49
ولو حصل على مليون تنازل لن يؤثر ذلك الا على المطالب المدنية اما الدعوى العمومية فلا محيد عن اقصى العقوبات لان الامر يتعلق بتهديد للامن الصحي للمواطنين بغض النظر عن الضرر الذي لحق المشتكين
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22
17 - كمال المنصوري الأحد 19 أبريل 2020 - 17:49
لو كنت وكيلًا للملك لحكمت على المتهمين في هذه القضية بالخيانة العظمى أي بالإعدام أو المؤبد، لأن كل شخص يعرض حياة الاخرين للخطر من أجل مصلحته المادية الشخصية هو إنسان خبيث و لا يستحق العيش بين البشر. و لن أقول مجرم لأن مجرم كلمة قليلة في حقه.
هؤلاء المجرمين عرضوا الأطقم الطبية للموت، و نحن نعلم اليوم أنْ الأطقم الطبية و رجال السلطة هم من يحملون الوطن على أكتافهم و عِوَض أنْ نشكرهم فهؤلاء المجرمين يريدون قتلهم!!
نقول لوكيل الملك و للنيابة العامة لا تلتفت للتنازلات و إحكم بالعدل و إضرب على يد هؤلاء حتى يكونوا عبرة للخونة.
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23
18 - سمير الأحد 19 أبريل 2020 - 17:50
حتى لو تنازل الضحايا و تمكن من شرائهم بالمال؛ هل يعقل أن يتنازل القضاء عن مثل هاته الجريمة التي كان سيذهب ضحيتها الأطقم الصحية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء؟ شخصيا لا أعتقد بل أكاد أجزم أن القضاء لن يتنازل
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16
19 - zak الأحد 19 أبريل 2020 - 17:50
اتمنا من الله ان تكون المسطرة القضائية ليس فيا اعوجاج لان ارواح الناس ليس لها ثمن لكل دنب عقاب الميزان هو العدل والعدل هو الملك
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11
20 - مٌستغرب الأحد 19 أبريل 2020 - 17:50
على هدا المحامي ان يحصل على تنازل كل المغاربة ان هو اراد فعلا برأة ذمته وذمة ابنه من الاستهثار بصحتهم ومصيرهم .. أم ان البعض لازال لم يستوعب الدرس من هذا الوباء المنتشر..!
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11
21 - ادريس الأحد 19 أبريل 2020 - 17:50
وهل الكمامات التي تباع ب14 درهم في متاجر بيم أصلية (دورجين) . لاحول ولا قوة الا بالله. طرف ديال ثوب عادي ملفوف ببلاستيك لايساوي درهم .
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2
22 - تهافت النويضي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:51
من المفروض ان يدافع اي محامي حقيقي عن الحق، وينير طريق الحق، وليس الانتصار للباطل وتغليفه بثوب المظلومية، ومن المخزي فعلا ان نرى هذا التحايل على القانون لعرقلة طريق العدالة ...
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15
23 - حميد الأحد 19 أبريل 2020 - 17:52
آسف سيدي المحامي ولكن الأمر جد خطير ولا يجب الاستهانة به وأنا لا اتحامل ولكن هدا الأمر يدكرنا بواقعة الزيوت الملوتة بمكناس وما دنب هدا الطبيب الدي كان سيستعمل هده الكمامة فإنه كالجندي الدي زودته بسلاح فاسد وتدفع به إلى ساحة المعركة القانون يجب ان يكون صارما
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16
24 - مواطن بسيط الأحد 19 أبريل 2020 - 17:53
على المحكمة أن تصدر في حق هؤلاء المجرمين عقوبات صارمة ولو حصلوا على تنازلات من الضحايا لأن الضحية الحقيقي هو داك الطبيب أو الممرض الدي ارتدى الكمامة اما الصيادلة و صحاب المصحات تضرروا ماديا فقط والضرر المادي ليس هو الضرر الجسمي
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11
25 - Momo الأحد 19 أبريل 2020 - 17:53
عائلات تعشعش فيها الفساد و أصبح متوارث بينهم من جيل الى جيل،كنت أفضل ان تختار كورونا مثل هؤلاء الفاسدين و تخلصنا منهم و من أمثالهم الى الابد.
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14
26 - زواقي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:53
كان بالإمكان لرجل القانون والناشط الحقوقي أن يتبرأ من فعلة إبنه و شركاؤه و يترك القانون يأخذ مجراه مادام ابنه و شركاؤه بلغوا الرشد القانوني و مسؤولون عن أفعالهم و بالتالي فلن تتأثر سمعته بما جنى إبنه. فلا تزر وازرة وزر أخرى.
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16
27 - Khalid الأحد 19 أبريل 2020 - 17:54
أعتبر أن أي تنازل من طرف المتضررين خيانة اتجاه الوطن و المواطنين. مع أنني اتفهم سعي الوالد لإنقاذ ولده، و لكن ليس بهذه الطريقة.
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28 - Marocain الأحد 19 أبريل 2020 - 17:55
لا احد فوق القانون و لا يجب أبدا التلاعب بصحة المواطنين
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12
29 - omar us الأحد 19 أبريل 2020 - 17:55
راه باك صاحبي كتخدم غير في المغرب. أما في امريكا بلد القانون راه الشركة غادا تضربك حتى تنقز و لن تنفعك اي مراوغات
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30 - N.H الأحد 19 أبريل 2020 - 17:56
واحد المثل شعبي تيقول لحنش ميولد غير ما غلض منو يجب أن يكونو من تعرضو لهذا النصب و طنيين و لن يتتازلو أبدا عن هذا الفعل الإجرامي خصوصا في هذه الظرفية الصعبة لأنهم لم يكونو هم المتضررين فقط بل حتى المواطنين كانو سوف يتضررون بطريقة غير مباشرة بسبب هذه الكمامات
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31 - hicham7 الأحد 19 أبريل 2020 - 17:56
ماذا أقول و أي شيء يقول بعد كل ما قيل...داك.الغصن من تلك الشجرة
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