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الرئيسية | حوادث | "نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي

"نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي

"نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 18:20

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطنجة من إيقاف مواطن فرنسي من أصول غينية، كان مبحوثا عنه على المستوى الدولي.

الموقوف كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، لتورطه في تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري.

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