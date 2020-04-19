24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/04/2020
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:18
|05:49
|12:32
|16:06
|19:05
|20:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- التبرع لصندوق كورونا
- مندوبية السجون تستعرض حصيلة الإصابات بكورونا
- التعافي من كورونا يرتفع والوفيات تتراجع في إيطاليا
- مدينة تاونات تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
- المحامي النويضي يلهث وراء تنازلات ضحايا شبكة "الكمامات القاتلة"
هذه أبرز التحديات أمام قطاع السياحة المغربية ما بعد أزمة "كورونا" (5.00)
تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتطلب محاصرة الفساد والمزيد من الحكامة (5.00)
- تسلّح جيش المغرب بصواريخ أمريكية مضادة للسفن يثير خوف الإسبان - (138)
- حقوقيون: مثليون مغاربة ضحية "التشهير الرقمي" - (104)
- أوجار: دروس "ما بعد كورونا".. الإرادة الجديدة والتعبئة الشاملة - (91)
- شبهات تحوم حول مختبر صيني بشأن احتمال تسرّب فيروس "كورونا" - (86)
- صيادلة المغرب يوزعون الكمامات الإثنين المقبل "بدون هامش ربح" - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي
الأحد 19 أبريل 2020 - 18:20
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطنجة من إيقاف مواطن فرنسي من أصول غينية، كان مبحوثا عنه على المستوى الدولي.
الموقوف كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، لتورطه في تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري.