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الرئيسية | حوادث | تطوان تسجل وفاة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"

تطوان تسجل وفاة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"

تطوان تسجل وفاة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"
أيوب صدور من تطوان
الأحد 19 أبريل 2020 - 19:10

كشف مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى ست حالات منذ بداية الجائحة.

ويتعلق الأمر، حسب مصدر هسبريس، بالمسمى قيد حياته، "ع، ف"، في ربيعه الخامس سبق أن خضع لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة تطوان، قبل أن تظهر عليه أعراض فيروس كوفيد 19، ويتم إدخاله قاعة العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الراحل أستاذ، متزوج وأب لأطفال فارق الحياة متأثر بمضاعفات الفيروس، مشيرا إلى أن الراحل يعد آخر حالة كانت ترقد بمصلحة إنعاش كوفيد 19؛ فيما باقي الحالات المؤكدة لا تزال تتابع علاجها بمصلحة العزل، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:31
الله يرحمو ويوسع عليه يارب العالمين
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2 - saddiki الأحد 19 أبريل 2020 - 19:33
رحم الله الاستاد واسكنه فسيح جناته .اللهم انزل على اهله ودويه الصبر والسلوان.ان لله وان اليه راجعون
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3 - Bilal الأحد 19 أبريل 2020 - 19:41
إن إلى الله و إنا إليه راجعون، اللهم ارحم موتانا
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4 - حمدان الأحد 19 أبريل 2020 - 19:44
تعازينا الحارة لاسرة الفقيد ولاهله واصدقائه.ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.
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5 - محمد الأحد 19 أبريل 2020 - 19:47
في حق هذا المتوفى رحمه الله هل عبارة ربيعه الخامس صحيحة ام عقده الخامس.
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