تطوان تسجل وفاة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"

أيوب صدور من تطوان

كشف مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى ست حالات منذ بداية الجائحة.

ويتعلق الأمر، حسب مصدر هسبريس، بالمسمى قيد حياته، "ع، ف"، في ربيعه الخامس سبق أن خضع لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة تطوان، قبل أن تظهر عليه أعراض فيروس كوفيد 19، ويتم إدخاله قاعة العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الراحل أستاذ، متزوج وأب لأطفال فارق الحياة متأثر بمضاعفات الفيروس، مشيرا إلى أن الراحل يعد آخر حالة كانت ترقد بمصلحة إنعاش كوفيد 19؛ فيما باقي الحالات المؤكدة لا تزال تتابع علاجها بمصلحة العزل، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.