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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يحجز سيارة محملة بالمخدرات بأصيلة

الدرك الملكي يحجز سيارة محملة بالمخدرات بأصيلة

الدرك الملكي يحجز سيارة محملة بالمخدرات بأصيلة
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 20:10

تمكنت عناصر من كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بأصيلة، اليوم، من حجز سيارة لنقل البضائع محملة بكمية من المخدرات؛ فيما لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن كوكبة الدراجات النارية بأصيلة نجحت، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، في نصب كمين محكم بمدخل الطريق السيار عند حاجز الأداء، وإيقاف السيارة المستهدفة بالتدخل.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية أسفرت عن ضبط 74 رزمة من مخدر الشيرا، يقدّر مجموع وزنها بحوالي طن ونصف الطن، إضافة إلى قارب مطاطي مع محرك.

وأودت مصادر الجريدة أن سائق السيارة لاذ بالفرار بعد إيقافه، مستغلا الغابة المجاورة لمكان التدخل، حيث لا يزال البحث جاريا عنه إلى حدود الساعة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل إيقافه ومتابعته بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المعطي الأحد 19 أبريل 2020 - 20:34
نريد مراقبة التنقلات الاشحاص بين المدن. للحد من التنقلات بين المدن الامنة . ولا لتتبع الحسابات بين التجار
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-8
2 - عبد ربه الأحد 19 أبريل 2020 - 20:40
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كاين لي gاع مامسووق هدا العالم عينو غير فالمادة اما تحطيم البشرية والمحنة لي تاتمر منها البلاد والمواطنين ما عندهم فيها غرض
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