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الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار ترافق وفاة أستاذة في جماعة زومي

شبهة الانتحار ترافق وفاة أستاذة في جماعة زومي

شبهة الانتحار ترافق وفاة أستاذة في جماعة زومي
هسبريس من وزان
الأحد 19 أبريل 2020 - 21:30

عثر، اليوم الأحد، على جثة أستاذة شابة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها ومربوط إلى غصن شجرة، بمركز جماعة زومي التابعة لإقليم وزان، وَفق ما أوردته مصادر متطابقة.

واستنادا إلى ما أوردته مصادر هسبريس من المكان، فإن الضحية، البالغة من العمر 28 سنة، كانت قيد حياتها تشتغل أستاذة بمجموعة مدارس لالة مريم بالجماعة الترابية زومي، مبرزة أنها حديثة العهد بالزواج.

واستنفر هذا الحادث مصالح المركز الترابي للدرك الملكي، إذ هرعت عناصره إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات حول هذه الواقعة، التي هزت ساكنة المنطقة والجسم التربوي بمديرية التعليم بإقليم وزان.

ونُقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن غيور. الانتحار الأحد 19 أبريل 2020 - 21:41
السلام عليكم
الله يرحمها و يغفر ليها و يصبر العائلة ديالها.
الانتحار في تزايد هده الأيام، الله يلطف بنا
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19
2 - محمد الزموري الأحد 19 أبريل 2020 - 21:55
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولها المناعة الحقيقية هي أن تكون للإنسان قوة التحمل وقوة مواجهة الصعاب في هذه الدنيا الفانية والتي لا تساوي عند الله جناح بعوضة وهذه هي الحال لسنا في الجنة حتى نحصل على كل ما نريد بل هي دنيا أحزانها أكثر من أفراحها والعمر فيها قصير ونسأل الله حسن الخاتمه وأن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب الآجال.
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41
3 - boughaba الأحد 19 أبريل 2020 - 21:56
انا لله وإنا اليه راجعون لا يمكن معرفة الاسباب وراء الوفات هناك خيط مفقود دائما نسأل الله ان يتغمدها برحمته
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17
4 - موحى الأحد 19 أبريل 2020 - 22:05
مهما كان السبب فلا يجوز للمؤمن أو المؤمنة اللجوء إلى الإنتحار لأنه ليس حلا للمشاكل ولنعلم أن مع العسر يسرا كما قال سبحانه في كتابه العزيز ،اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها آمين.
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