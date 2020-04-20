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كُتّاب وآراء
خرق حالة الطوارئ يوقع 6 أشخاص في يد الدرك
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، ستة أشخاص بسبب خرقهم القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال له، رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي تسهر على تنفيذها السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية، كإجراء احترازي ووقائي لمحاصرة فيروس "كوفيد- 19".
وجاء توقيف المعنيين على إثر دورية اعتيادية لمراقبة تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية، إذ تم توقيف ثلاثة أشخاص تسللوا إلى جماعة بلفاع قادمين إليها من نواحي تزنيت، دون توفرهم على رخصة التنقل الاستثنائية. كما شملت العملية ثلاثة شبان آخرين، لعدم انضباطهم لإجراءات تقييد الحركة، إذ وُضعوا جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية.
وفي السياق ذاته، حررت المصالح الدركية في بلفاع نحو 30 مخالفة ضد أشخاص بالشارع العام، لعدم وضع الكمامات الواقية، بعد التدقيق في دواعي تنقلهم خارج مقرات سكنهم.