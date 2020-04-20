24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1605:4812:3116:0719:0620:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موران: الحجر يضاعف الخلافات .. والإنسان ليس "وحيد القرن" (5.00)

  2. الشاعر سرحان يمخر عباب القراءة .. ذرائع العزوف وحكاية البطيخ (5.00)

  3. أمريكا تتخطى عتبة 40 ألف وفاة بـ"كوفيد-19" (5.00)

  4. السلطات تضع معايير صارمة لتفادي التلاعب في صناعة الكمامات‎ (5.00)

  5. شبهة الانتحار ترافق وفاة أستاذة في جماعة زومي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة

السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة

السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 20 أبريل 2020 - 14:15

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، رئيس الجماعة الترابية "تركانت"، التابعة لإقليم الصويرة، وذلك للاشتباه في ضلوعه ضمن قضية تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالته وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وجاءت عملية توقيف المسؤول المنتخب "م.ج"، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثر الدورية الاعتيادية للمصالح الدركية الخاصة بمراقبة احترام حالة الطوارئ وتقييد الحركة، إذ انتابها شكوك حول سيارة تحمل لوحة ترقيم خاصة بالجماعات الترابية، وذلك في دوار "أدوز أوسعود"، التابع لجماعة واد الصفا.

واكتشفت العناصر الدركية أن سائق السيارة، وهو رئيس جماعة، كان في زيارة إلى عائلته بالمنطقة، وفي حالة سكر بيّن، ليتم توقيفه وحجز المركبة من أجل استكمال مجريات التحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.