السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة

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كُتّاب وآراء
السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، رئيس الجماعة الترابية "تركانت"، التابعة لإقليم الصويرة، وذلك للاشتباه في ضلوعه ضمن قضية تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالته وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وجاءت عملية توقيف المسؤول المنتخب "م.ج"، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثر الدورية الاعتيادية للمصالح الدركية الخاصة بمراقبة احترام حالة الطوارئ وتقييد الحركة، إذ انتابها شكوك حول سيارة تحمل لوحة ترقيم خاصة بالجماعات الترابية، وذلك في دوار "أدوز أوسعود"، التابع لجماعة واد الصفا.
واكتشفت العناصر الدركية أن سائق السيارة، وهو رئيس جماعة، كان في زيارة إلى عائلته بالمنطقة، وفي حالة سكر بيّن، ليتم توقيفه وحجز المركبة من أجل استكمال مجريات التحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.