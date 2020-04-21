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الرئيسية | حوادث | ضبط سيارة لخرق الطوارئ ونقل "الشيرا" بغفساي

ضبط سيارة لخرق الطوارئ ونقل "الشيرا" بغفساي

ضبط سيارة لخرق الطوارئ ونقل "الشيرا" بغفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 02:20

تمكنت مصالح السلطة المحلية بقيادة سيدي يحيى بني زروال بغفساي، الاثنين، من ضبط سيارة خفيفة خرقت حالة الطوارئ الصحية وهي محملة بـ10 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا".

ووفقا لمصادر هسبريس، فقد تم توقيف سائق السيارة ومرافق له، وهما في نهاية الثلاثينات من عمرهما، مشيرة إلى أن هذه العملية تمت على مستوى أحد السدود القضائية المقامة بغفساي لضبط حركة تنقل العربات في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتبه فيهما، وهما بدون سوابق قضائية، كانا في طريقهما لنقل كمية "الشيرا" المضبوطة بحوزتهما إلى منطقة إكاون بإقليم الحسيمة.

وبينما تم حجز السيارة ومعها كمية المخدرات المضبوطة على متنها، تمت إحالة المعنيين بالأمر على مصالح الدرك الملكي بغفساي، التي أخضعتهما لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.

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