24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:15
|05:47
|12:31
|16:07
|19:07
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصد ثلاث إصابات جديدة بكورونا في مليلية المحتلّة
- عالقون في المغرب يطلبون الترحيل إلى بلدان المهجر
- فائزة بسباق الفضاء
- نفوق رؤوس ماشية بصعقة رعدية في إقليم خنيفرة
- الغموض يلف مصير الدوري المغربي في زمن كورونا
الشاعر سرحان يمخر عباب القراءة .. ذرائع العزوف وحكاية البطيخ (5.00)
"اتصالات المغرب" تُساهم بـ1,5 مليارات درهم في "صندوق كورونا" (5.00)
- اليوبي: دخول المرحلة الثالثة من مواجهة انتشار "كورونا" يبقى واردا - (130)
- لأول مرة في التاريخ .. النفط الأمريكي إلى أقل من صفر دولار للبرميل - (109)
- العثماني: المغرب تَجنّب 2500 وفاة بكورونا .. والإنسان قبل الاقتصاد - (102)
- "اتصالات المغرب" تُساهم بـ1,5 مليارات درهم في "صندوق كورونا" - (88)
- "الخوف من المجهول" يعمّق معاناة المغاربة العالقين في بلدان العالم - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط سيارة لخرق الطوارئ ونقل "الشيرا" بغفساي
تمكنت مصالح السلطة المحلية بقيادة سيدي يحيى بني زروال بغفساي، الاثنين، من ضبط سيارة خفيفة خرقت حالة الطوارئ الصحية وهي محملة بـ10 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا".
ووفقا لمصادر هسبريس، فقد تم توقيف سائق السيارة ومرافق له، وهما في نهاية الثلاثينات من عمرهما، مشيرة إلى أن هذه العملية تمت على مستوى أحد السدود القضائية المقامة بغفساي لضبط حركة تنقل العربات في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتبه فيهما، وهما بدون سوابق قضائية، كانا في طريقهما لنقل كمية "الشيرا" المضبوطة بحوزتهما إلى منطقة إكاون بإقليم الحسيمة.
وبينما تم حجز السيارة ومعها كمية المخدرات المضبوطة على متنها، تمت إحالة المعنيين بالأمر على مصالح الدرك الملكي بغفساي، التي أخضعتهما لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.