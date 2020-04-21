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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز سيارة ناقلة للمخدرات بنواحي أكادير

الدرك يحجز سيارة ناقلة للمخدرات بنواحي أكادير

الدرك يحجز سيارة ناقلة للمخدرات بنواحي أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 05:42

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدراركة، التابع لسرية أكادير، من حجز كمية مهمة من الممنوعات على متن سيارة نفعية، وذلك على مستوى طريق فرعية تربط بين تيكوين ومنطقة تماعيت.

التدخّل الأمني لمصالح الدرك الملكي بالدراركة جاء على إثر دورية اعتيادية لمراقبة تطبيق حالة الطوارئ الصحية أمس الإثنين، بعدما لم يمتثل سائق السيارة لأمر التوقف ولاذ هو ومرافقه بالفرار تاركيْن العربة وراءهما.

وتم قطر السيارة إلى المركز الترابي للدرك الملكي بالدراركة، حيث كشفت عملية تفتيشها عن حجز أزيد من طن من سنابل القنب الهندي "الكيف"، ونحو 200 كيلوغرام من أوراق التبغ الخام "طابا"، وأسلحة بيضاء، فضلا عن عدد من صفائح الترقيم الخاصة بالسيارات.

وبوشرت الأبحاث التقنية على السيارة، إلى جانب رفع البصمات، وتجري أبحاث مكثفة من أجل تحديد هوية السائق ومرافقه الفاريْن، والوصول إلى كافة ملابسات القضية والامتدادات المحتملة لها وكل الضالعين فيها وكشف مصدر الشحنة من الممنوعات ووجهتها.

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