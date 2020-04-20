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كُتّاب وآراء
اعتقال متهمة بدهس عاملة منازل بمدينة أكادير
أُحيلت، اليوم، سائقة سيارة على أنظار وكيل الملك بابتدائية أكادير في حالة سراح، بعد تسببها في مقتل عاملة منازل وإصابة اثنتيْن أُخريتيْن بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة، في حادثة سير شهدها شارع الجيش الملكي وسط مدينة أكادير.
وفي إطار مواصلة البحث التفصيلي مع سائقة السيارة حول ظروف وملابسات تسببها في الحادثة المُميتة، عرض الوكيل الملك بأكادير المعنية على قاضي التحقيق، الذي قرّر إيداعها السجن المحلي لآيت ملول، في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار أولى جلسات محاكمتها.
يُشار إلى أن سيارة رباعية الدفع قادتها سيدة، دهست، الجمعة الماضي، ثلاث نساء من عاملات المنازل، كن على الرصيف بشارع الجيش الملكي، بعد أن فقدت السائقة سيطرتها على القيادة، ما تسبّب في مصرع سيدة بعين المكان، وإصابة اثنتيْن بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة، لتتم متابعتها في حالة سراح، ما أجج غضب أسر الضحايا.