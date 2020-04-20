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الرئيسية | حوادث | إصابات بـ"كورونا" في صفوف طاقم طبي بسطات

إصابات بـ"كورونا" في صفوف طاقم طبي بسطات

إصابات بـ"كورونا" في صفوف طاقم طبي بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:15

أفادت مصادر مسؤولة لهسبريس، أن طاقما طبيا وتمريضيا يشتغل في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، أصيب بفيروس كورونا المستجد، إذ لا يزال بقسم العزل الصحي بجناح "كوفيد-19" بالمؤسسة الاستشفائية السالفة الذكر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد الأطر الذين تأكّدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أقل من 4 أشخاص، وأكّدت أن حالتهم الصحية مستقرّة جدّا ولا تدعو إلى القلق، ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون أحد الأطباء الذي أصيب بالعدوى، قد نقلها قبل ظهور الأعراض عليه إلى الأطر التمريضية التي كانت تشتغل إلى جانبه.

وأردفت المصادر نفسها، أن الأعداد المتداولة غير صحيحة، وشدّدت على أن المصابين أقل من 4 أشخاص، وأكّدت، في الوقت نفسه، على أن جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها وزاريا في مثل هذه الحالات، قد جرى اتباعها بتحديد المخالطين وتتبع وضعهم الصحي، في انتظار ظهور النتائج المخبرية التي تؤكّد الإصابة بالفيروس من عدمها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح التابعة لوزارة الصحة بسطات، تحاول جاهدة نقل عدد من الخدمات الصحية والاستشفائية، بعد الموافقة من الجهات المختصة، إلى مصحة الضمان الاجتماعي بالمدينة، قصد توفير الحماية أكثر للجميع، بمن فيهم المرضى والحوامل ومرافقوهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - بستان الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:23
مزيدا من الحذر والحيطة من الأطباء والممرضين لأنهم هم الجنود الأمامية لمواجهة الفيروس فتحية لهؤلاء الأبطال.
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52
2 - soso الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:29
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
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50
3 - سباتة الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:32
من نهار فرضوا لكمامات حصيلة اليومية ف ارتفاع. مفهمنا والو.
ؤ معمل عين السبع نهار بداو فلكمامات تصابو ناس فهم تسطا
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4
4 - مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:42
يا ربي تستر هذا الفيروس لا يفرق بين طبيب و لا طفل و لا عجوز. الحمد لله على كل حال. العالم كان يتفرج على الصين و هي تواجه هذا الوباء أما الآن فالصين تتفرج على العالم و هو يواجه الوباء . سبحان مقلب الأحوال. ما بين الماضي الجميل و الحاضر المؤلم شهران أو ثلاثة أشهر.
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7
5 - تواصل منعدم الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:48
تحية للطاقم الطبي العامل بسطات بكل تخصصاته وكذا المستخدمين ورجال ونساء النظافة والامن الخاص نتمنى مزيد من الاهتمام بهذه الفئات.
كما نتوجه بنداء إلى المسؤولين بالصحة قصد فتح قنوات التواصل وتنوير الصحافة والمواطنين وباقي المؤسسات الشريكة بالمعلومات والارقام المضبوطة عن حالى الوباء بالاقليم يوميا تفاديا للاشاعة وتطمينا للجميع شكرا هسبريس على المعلومات ره الاشاعة خلعاتنا في سطات شي كيقول 11 و شي 9 شي يعتقد أكثر ما يقينا عرفنا الحقيقة..
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5
6 - ابن البلاد الاثنين 20 أبريل 2020 - 20:49
عايشت الحالة المزرية لمستشفى سطات ..هي مستشفى تحتاج لمن يعالجها لانها مريضة جدا جدا ..الواقع يختلف كل الاختلاف عن ما نشاهده في التلفاز المغربي المريض هو أيضا...في هد المستشفى او بالأصح المستنقع الكل فيه اختفى لا ترى إلا رجال الأمن الخاص حيث أصبحو يقوم بأعمال الطبيب و الممرض و الإداري و كل شيء...لا تستطيع التمييز بمن هو طبيب او ممرض او مريض او زائر...كفانا نفاقا و كذبا مهزلة بكل المعايير ..كيف ما قالو سيادنا الأوائل سول المجرب لا تسول الطبيب..
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1
7 - محمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 21:05
يجب أن تغلق المعامل لان العمال ينقلون العدوى بعضهم للبعض وربما لاسرهم وللمواطنين أو على الأقل فتح المعامل المنتجة للمواد الغذائية فقط مع التقليل من عدد العاملين باتباع العمل بالتناوب بحيث تعمل فئة في الصباح وفئة أخرى في المساء لان كلما كان العمال كثر كلما فرحت كورونا وتفشت.
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0
8 - مصطفى الاثنين 20 أبريل 2020 - 21:05
نريد أن نكون يدا بيد مع الحكومة لتجاوز المحنة لكن على الأخيرة أن تفرص المزيد من القيود على الحركة خصوصا في بعض القطاعات التي يمكن الاستغناء عليه مؤقتا...وتقليص وقت الحظر من إثنى عشر ساعة إلا أقل ما يكفي للامن الغذائي فقط ...نريد آن يستغل المغرب فرصة للإقلاع نحو الأفضل بسواعد مغربية والله الحمد وطننا يحفل بكفاءات تستطيع الابتكار و الاختراع...
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9 - Ayred الاثنين 20 أبريل 2020 - 21:33
على الحكومة أن لا تنسى الإقتطاع من أجورهم قبل أن يحدث لهم ما لا نتمناه
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