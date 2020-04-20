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الرئيسية | حوادث | "نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي

"نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي

"نشرة حمراء" توقع بفرنسي في يد الأمن المغربي
جمال سماحي
الاثنين 20 أبريل 2020 - 21:32

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الاثنين، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 41 سنة، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا، للاشتباه في تورطه في محاولة للقتل وترويج المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن توقيف المعني بالأمر "جرى تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول'، في غضون سنة 2017، بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في محاولة للقتل وترويج المخدرات فوق الأراضي الفرنسية".

وأضاف البلاغ ذاته، أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أنه "تم بالموازاة مع ذلك، إشعار السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف، في انتظار البت في مسطرة تسليمه".

ويأتي توقيف المشتبه فيه، وَفق المصدر نفسه، "في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني، على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تدعيم آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي".

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