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الرئيسية | حوادث | صنع الكمامات يوقع بشخصين وسط مدينة سطات

صنع الكمامات يوقع بشخصين وسط مدينة سطات

صنع الكمامات يوقع بشخصين وسط مدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 20 أبريل 2020 - 21:06

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، اليوم الاثنين، شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا.

وأفادت مصادر هسبريس، أن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، جرى داخل منزله بمدينة سطات، وهو بصدد صناعة أقنعة واقية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، إذ ضبطت بحوزته 58 كمامة، فضلا عن مواد ومعدّات كان يستعين بها في التصنيع.

وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت أبحاثا وتحريات في قضية صنع كمّامات لا تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ تمكّنت من توقيف شخص ثان يشتبه في ترويجه للكمّامات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، مع تدوين أقوالهما في محاضر قانونية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال المحظورة المنسوبة إليهما، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حقهما.

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