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الرئيسية | حوادث | حادث مروري ينهي حياة شاب في عاصمة الشاوية

حادث مروري ينهي حياة شاب في عاصمة الشاوية

حادث مروري ينهي حياة شاب في عاصمة الشاوية
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:15

فارق شاب الحياة، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بجروح خطيرة تعرّض لها على إثر حادثة سير، نتيجة اصطدام وقع بين درّاجة نارية وسيارة خفيفة بشارع عبد الرحمان السكيرج في حي سيدي عبد الكريم، المعروف بـ"دالاس" شرق مدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادثة، أن شابّا يقارب عمره الثلاثين سنة، ينحدر من حي سيدي عبد الكريم، كان على متن درّاجة نارية، إلاّ أن اصطداما قويا وقع بين دراجته وسيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه الآخر، أدى إلى إصابة الشاب بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأردفت المصادر ذاتها، أن أفرادا من الشرطة حضروا في الحين رفقة ممثل السلطة المحلية، وربطوا الاتصال بكل من شرطة المرور ومركز الوقاية المدنية، إذ جرت معاينة الحادثة ونقل الشاب المصاب نحو المستشفى، غير أنه فارق الحياة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة، وفتح بحث تمهيدي مع سائق السيارة، لكشف ظروف وملابسات الحادثة المميتة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

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