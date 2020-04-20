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كُتّاب وآراء
خرق الطوارئ يوقف 2993 شخصا خلال يوم واحد
أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2993 شخصا، تم إيداع 1697 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 50.136 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 27.172 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6980 شخصا، وولاية أمن الرباط 6684 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5324 شخصا، وولاية أمن مراكش 4603 أشخاص، وولاية أمن وجدة 4468 شخصا، وولاية أمن أكادير 3622 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3109 أشخاص، وولاية أمن مكناس 2618 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1915 شخصا، وولاية أمن تطوان 1883 شخصا، وولاية أمن فاس 1533 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1372 شخصا، وولاية أمن سطات 1217 شخصا، وولاية أمن طنجة 1212 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1011 شخصا، وولاية أمن العيون 831 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 635 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 459 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 454 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 206 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ربما نحن شعب لا يستقيم أمره إلا بالعصا والضرب على القفا..
أمر محبط ان تحترم حالة الطوارئ بينما السفهاء يتجولون كيف يشاؤون دون حاجة قصوى ودون احتياطات او بكمامة على عنقه او منعدمة.. الا يعلم هؤلاء ان عدد الاسرة في المستشفيات محدود.
خلاصة القول نحن قوم نكثر من الكلام ونفهم في كل شيء لكن في الصح لا شيء
ونطالب السلطات الامنية مشكورة ان تضاعف من جهدها قصد التطبيق الصارم لحالة الطوارئ و قمع الخارقين ودلك باستعمال الهراوات و العقوبات القاسية
و التعديب. الامور بدأت تتطور كل يوم مأتي حالة الله احفض ويحد الباس
للاسف وجدنا انفسنا نعيش مع كائنات حية جاهلة امية غير واعية غير مدركة لخطورة الوضع ابناء الشارع ليس عندها ضمير تريد ان تضرب في الصفر المجهودات التي بدلت.... والله لا اريد ان تدهب مجهودات وزارة الصحة و السلطات الامنية في الصفر الامن ديالنا تكرفس والله مساكن.. و الكلاب زايدينهم الخدمة بخرقها لحالة الطوارئ الصحية
تحية خالصة للامن الوطني و القوات المساعدة و الوقاية المدنية و الدرك الملكي و الاطباء و الممرضين و كل الاطر الصحية
و تحية خالصة للملك محمد السادس نصره الله و ايده
و شعارنا الله الوطن الملك
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