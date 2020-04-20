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الرئيسية | حوادث | خرق الطوارئ يوقف 2993 شخصا خلال يوم واحد

خرق الطوارئ يوقف 2993 شخصا خلال يوم واحد

خرق الطوارئ يوقف 2993 شخصا خلال يوم واحد
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:25

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2993 شخصا، تم إيداع 1697 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 50.136 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 27.172 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6980 شخصا، وولاية أمن الرباط 6684 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5324 شخصا، وولاية أمن مراكش 4603 أشخاص، وولاية أمن وجدة 4468 شخصا، وولاية أمن أكادير 3622 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3109 أشخاص، وولاية أمن مكناس 2618 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1915 شخصا، وولاية أمن تطوان 1883 شخصا، وولاية أمن فاس 1533 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1372 شخصا، وولاية أمن سطات 1217 شخصا، وولاية أمن طنجة 1212 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1011 شخصا، وولاية أمن العيون 831 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 635 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 459 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 454 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 206 شخصا.

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - oujdi الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:36
أناشد السلطات في مدينة وجدة الصرامة ثم الصرامة حيت اللي كنشوفوه تجمعات المواطنينن على الخضى و الأسواق ووو راه كارثة
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2 - موغرابي الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:37
يظهر لي ان الناس اللي كتختارق الحجر الصحي يوميا يفوق العدد اللي مصابين بفيروس كورونا هاد المدة كاملة اللي من اجلو تدار هاد حالة الطوارئ الصحية.
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0
3 - تعديل بسيط الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:41
أعتقد أن الغرامة الفورية في هذه الحالات تكون أكثر فعالية من توقيف شخص مصاب ورصه بين الأصحاء في الحافلة وفي مقرات الاحتجاز
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6
4 - منصف الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:44
من دروس كورونا أنه على أي أحد يريد أن ينتقد الحكومة أو النظام أن يرى نفسه اولا هل هو سوي عقليا أم يحتاج إلى علاج أو إعادة تربية..
ربما نحن شعب لا يستقيم أمره إلا بالعصا والضرب على القفا..
أمر محبط ان تحترم حالة الطوارئ بينما السفهاء يتجولون كيف يشاؤون دون حاجة قصوى ودون احتياطات او بكمامة على عنقه او منعدمة.. الا يعلم هؤلاء ان عدد الاسرة في المستشفيات محدود.
خلاصة القول نحن قوم نكثر من الكلام ونفهم في كل شيء لكن في الصح لا شيء
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5
5 - العزابي الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:45
هذه الاعتقالات عبئ وخطر على المؤسسات السجنية وعلى الموظفين ديالها وعلى اسرهم راه ما بقاتش فالاعتقال الشرطي غادي يعتاقلوا ساعات قليلة فالمخفر ويديه للحبس وبقات فالحبس والموظفين اللي فيه هاد المعتقلين يشكلون خطر عليهم عندنا عشرة الاف موظف وثمانون الف سجين الى مرضوا هاد الموظفين شكون اللي غادي يراقب السجون ويحافظ على النظام فيها مع العلم ان العمل السجني وخصوصا داخل المعاقل له نظام خاص وحساس للغاية لا يعرف القيام به لا شرطي ولا مخزني ولا اي شخص سوى موظف السجن هو اللي عارف كيفاش يتعامل مع السجناء والعقلية ديالهم بحكم التجربة اللي كتاسبوها
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3
6 - مرباح الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:49
يجب تقليص مدة عدد ساعات التبضع وحصرها في الرابعة مساءا..... والله نتاسف كلشي خارج ممسوقش
ونطالب السلطات الامنية مشكورة ان تضاعف من جهدها قصد التطبيق الصارم لحالة الطوارئ و قمع الخارقين ودلك باستعمال الهراوات و العقوبات القاسية
و التعديب. الامور بدأت تتطور كل يوم مأتي حالة الله احفض ويحد الباس
للاسف وجدنا انفسنا نعيش مع كائنات حية جاهلة امية غير واعية غير مدركة لخطورة الوضع ابناء الشارع ليس عندها ضمير تريد ان تضرب في الصفر المجهودات التي بدلت.... والله لا اريد ان تدهب مجهودات وزارة الصحة و السلطات الامنية في الصفر الامن ديالنا تكرفس والله مساكن.. و الكلاب زايدينهم الخدمة بخرقها لحالة الطوارئ الصحية
تحية خالصة للامن الوطني و القوات المساعدة و الوقاية المدنية و الدرك الملكي و الاطباء و الممرضين و كل الاطر الصحية
و تحية خالصة للملك محمد السادس نصره الله و ايده
و شعارنا الله الوطن الملك
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3
7 - bensaid الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:49
أعتقد من الأفضل أن يتم تغريمهم ماليا أقصى ما يمكن دون ملء السجون بهم .ما لم تكن التهمة أخطر من كسر الحجر الصحي.
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4
8 - fettah الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:51
est ce quand on circule un peu loin de sa residence avec son permis de sortie on risque d ' avoir une amende a payer ulterieurement si un barrage nous repère
?
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9 - khd الاثنين 20 أبريل 2020 - 22:58
الحجر الصحي لم يطبق100٪ في جميع أنحاء. البلاد البعض كان يتضاهر على أن الكمامات غير موجودة. ولما أصبحت موجودة في جميع الأماكن هناك من يضعها في عنقة عوض أنفه وفمه هناك من يضعها جانبا هناك أناس لا يستعملون ها تماما ويدهبون الى مرجان أو بيم دون وضع الكمامات. لهادا نطلب من أصحاب هاته المحلات ان لا يقبلوا الا من يضع الكمامة على فمه. يجب على السلطات ان ان تكون صارمة مع من لا يضع الكمامة. وإذا كان العدد لا يكفي فيجب على الجيش ان يتدخل كما فعلت الأردن.
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