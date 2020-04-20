دراجان يخرقان "الحجر" من البيضاء إلى اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الأمن بالسد الإداري بطريق المطار، على مستوى الجماعة التربية بيوكرى، أخويْن شقيقيْن كانا على متن دراجتيْن هوائيتيْن، إذ كشف التحقيق الأولي معهما بعين المكان أنهما قدِما من مدينة الدار البيضاء، في خرق لتدابير حالة الطوارئ الصحية وتقييد التنقل بين المدن.

ووَفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فالشقيقان (25 و26 سنة)، قضيا خمسة أيام بين الدار البيضاء واشتوكة آيت باها، وكانا يقصدان دوار "آيت بلا"، بجماعة واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، الذي تقطن به أسرتهما قبل توقيفهما.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قصد تعميق البحث معهما حول عدم الالتزام بقرارات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية.