24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:15
|05:47
|12:31
|16:07
|19:07
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصد ثلاث إصابات جديدة بكورونا في مليلية المحتلّة
- عالقون في المغرب يطلبون الترحيل إلى بلدان المهجر
- فائزة بسباق الفضاء
- نفوق رؤوس ماشية بصعقة رعدية في إقليم خنيفرة
- الغموض يلف مصير الدوري المغربي في زمن كورونا
الشاعر سرحان يمخر عباب القراءة .. ذرائع العزوف وحكاية البطيخ (5.00)
"اتصالات المغرب" تُساهم بـ1,5 مليارات درهم في "صندوق كورونا" (5.00)
- اليوبي: دخول المرحلة الثالثة من مواجهة انتشار "كورونا" يبقى واردا - (128)
- لأول مرة في التاريخ .. النفط الأمريكي إلى أقل من صفر دولار للبرميل - (107)
- العثماني: المغرب تَجنّب 2500 وفاة بكورونا .. والإنسان قبل الاقتصاد - (101)
- "اتصالات المغرب" تُساهم بـ1,5 مليارات درهم في "صندوق كورونا" - (87)
- "الخوف من المجهول" يعمّق معاناة المغاربة العالقين في بلدان العالم - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراجان يخرقان "الحجر" من البيضاء إلى اشتوكة
أوقفت مصالح الأمن بالسد الإداري بطريق المطار، على مستوى الجماعة التربية بيوكرى، أخويْن شقيقيْن كانا على متن دراجتيْن هوائيتيْن، إذ كشف التحقيق الأولي معهما بعين المكان أنهما قدِما من مدينة الدار البيضاء، في خرق لتدابير حالة الطوارئ الصحية وتقييد التنقل بين المدن.
ووَفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فالشقيقان (25 و26 سنة)، قضيا خمسة أيام بين الدار البيضاء واشتوكة آيت باها، وكانا يقصدان دوار "آيت بلا"، بجماعة واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، الذي تقطن به أسرتهما قبل توقيفهما.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قصد تعميق البحث معهما حول عدم الالتزام بقرارات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
والله العظيم الا طار مني النعاس بسبب اصابة 68 حالة في سجن ورزازات.
شخص واحد ينغص ويدمر ما بنيناه لاكثر من شهر.
التزمنا الحجر الصحي بحذافره . واخرج مرة او 2 فقط في الاسبوع لمدة 15 دقيقة .
ثم ياتي في الاخير شخص يحطم كل تضحياتك.
هههههه