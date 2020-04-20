24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1505:4712:3116:0719:0720:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشاعر سرحان يمخر عباب القراءة .. ذرائع العزوف وحكاية البطيخ (5.00)

  2. "اتصالات المغرب" تُساهم بـ1,5 مليارات درهم في "صندوق كورونا" (5.00)

  3. وجدة تتصدّر مقاييس تساقط الأمطار بأرجاء المملكة (5.00)

  4. السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة (5.00)

  5. "هبوط غير مسبوق" في سعر برميل النفط الأمريكي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | دراجان يخرقان "الحجر" من البيضاء إلى اشتوكة

دراجان يخرقان "الحجر" من البيضاء إلى اشتوكة

دراجان يخرقان "الحجر" من البيضاء إلى اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:30

أوقفت مصالح الأمن بالسد الإداري بطريق المطار، على مستوى الجماعة التربية بيوكرى، أخويْن شقيقيْن كانا على متن دراجتيْن هوائيتيْن، إذ كشف التحقيق الأولي معهما بعين المكان أنهما قدِما من مدينة الدار البيضاء، في خرق لتدابير حالة الطوارئ الصحية وتقييد التنقل بين المدن.

ووَفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فالشقيقان (25 و26 سنة)، قضيا خمسة أيام بين الدار البيضاء واشتوكة آيت باها، وكانا يقصدان دوار "آيت بلا"، بجماعة واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، الذي تقطن به أسرتهما قبل توقيفهما.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قصد تعميق البحث معهما حول عدم الالتزام بقرارات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - معربي حر الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:38
انه الجنون على الطريقة المغربية يا سادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - مواطنة حرة الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:40
كيدارو ليها وفين تينعسو وتيكلو.هاد الناس والله الا عالام حتا حاجة متوقف فطريقهوم.احسن عوانا والله انا محتارمة الحجر معمري خرجت حت خايفة ولكن هاد الناس كيفشلونا والله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - من درعة تافيلالت الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:42
مثل هذه التصرفات الطائشة وغير المدروسة يمكن ان تعرض مدينة سليمة باكملها للوباء.
والله العظيم الا طار مني النعاس بسبب اصابة 68 حالة في سجن ورزازات.
شخص واحد ينغص ويدمر ما بنيناه لاكثر من شهر.
التزمنا الحجر الصحي بحذافره . واخرج مرة او 2 فقط في الاسبوع لمدة 15 دقيقة .
ثم ياتي في الاخير شخص يحطم كل تضحياتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
4 - صراحة... الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:44
صراحة هاد الأخوين رغم التهور ديالهم بهاد الفعل، إلا انني كنلمس فيهم نوع من الشجاعة، خمسة أيام ديال الطريق بالدرجات الهوائية من كازا حتى لاشتوكة باش ارجعوا لأسرة ديالهم، صراحة صدموني.... مخلاو ليا ما نقول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - Seddam الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:46
الفقيه لي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو،هؤلاء الشباب من المفروض أن يكونا على دراية بالوضعية الراهنة التي تمر بها البلاد و العالم أجمع و التي تقتضي الحجر الصحي في المنزل و عدم التنقل بين المدن لعدم نقل العدوى و محاصرة الفيروس...الله يهدي ما خلق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - نعيم الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:47
هذه تصرفات يجب الضرب بيد من حديد عليها ، يجب على المرء التقيد بالمصلحة العامة ، ومصلحة الشعب ، اش جابك الكازا نهار الاول الى مغتصبرش في مثل هذه المحن ، شافو هادوك الي مشاو من الداخلة على بيكالات وشافو تصرفات السلطة الزوينة معاهم قالو صافي الدنيا سايبة ، يجب إيقاف ممارسين هذه الأفعال . هذا رأي الشخصي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
7 - الكيل حميد الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:50
اثنين قدما من الداخلة لأزيلال بنفس الطريقة تم تكريهمها من القائد و استقبلاهما في دار الطالب, و هذان الشقيان تم ابقاءهما رهن تدابير الحراسة للأسف
هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - نبيل الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:52
فهم تتسطا... شحال و شحال من باراج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - Aziz الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:00
الغريب كيفاش بعد وصلو ل بيوكرا من كازا، واش ماكاينش حتى باراج فالطريق ماكينينش رجال الدرك؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - عابر سبيل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:00
قولوا الله اكون في العون كاين لساكن في الخدمة قهوة أو محلبة أو. .......... وله أولاد كلشي سد الحل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - Abou Barae الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:10
اولا تحية عالية للاخوين انما التوقيت غير مناسب كان بالود القيام بهذه المغامرة خارج ايام الحجر الصحي و بناءا عليه ارجو تسهيل امر عودتهما لكن مع ضرورة اخضاعهما للكشوفات الطبية وعزلهما حفاظا على سلامة اقاربهما و ذويهما للمدة المحددة من طرف اهل الاختصاص واعني بالذكر الوزارة الوصية ومديرية علم الاوبئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - الطوفان الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:11
السؤال الأخطر كيف تعدا الشابان معا كل الحواجز الأمنية و كل السدود القضائية من الدارالبيضاء لغاية بيوكري حيث تم إيقافهما !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - ام البنين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:23
الله يكون في عونهم الشركات أغلقت أبوابها صاحب السكن يطالب بثمن الكراء رمضان على الابواب و.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - الأسمر ابن امزوضة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:32
اللي بغا يهضر يقول الله احسن العون ماحس بالمزود غا اللي مضروب بيه، بنادم غاتلقاه كاري فكازا وكان خدام دبا مابقاش، داكشي اللي كان فجنبو غايكون تسالا، فنضركم اشنو يديرو يموتو بالجوع اللهم يمشيو جنب والديهم اللي طايبوها ياكلوها معاهم، غا هو الخطأ اللي دارو كانو يعلمو العمالة فين هما كاريين باش يدار ليهم واحد التحليلة د كورونا ديك الساعة إلا سالمين اتعطاهم شي إذن بالإلتحاق بالأسرة. الله إحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - khd الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:43
الكل يسأل كيف وصلوا إلى بويكرى القضية ساهلة ربما كانوا يسلكون طرق كثيرة لا يمرون على الطريق التي يوجد فيها الدرك أو الأمن وهاته المسالك وما أكثرها. المهم الأم يجب عليهم أن يبقوا تحت الحجر الصحي ومن بعد مدبرها حكيم. أي الضرب عليهم بيد من حديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.