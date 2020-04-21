شاب يُنهي حياته شنقًا بواسطة حبل في إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

عُثر، مساء الاثنين، على شاب جثة هامدة معلقة إلى غصن شجرة بواسطة حبل، في غابة قريبة من حي "تراست"، التابع للجماعة الترابية إنزكان.

ورجح شهود عيان أن الشاب الثلاثيني تعمّد وضع حدّ لحياته بتلك الطريقة، غير أن ملابسات وأسباب إقدامه على ذلك لازالت مجهولة.

وانتقلت عناصر من المصالح الأمنية المختصة والسلطة المحلية إلى عين المكان، لفتح تحقيق في ظروف الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، من أجل تشريحها وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.