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الرئيسية | حوادث | شاب يُنهي حياته شنقًا بواسطة حبل في إنزكان

شاب يُنهي حياته شنقًا بواسطة حبل في إنزكان

شاب يُنهي حياته شنقًا بواسطة حبل في إنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:23

عُثر، مساء الاثنين، على شاب جثة هامدة معلقة إلى غصن شجرة بواسطة حبل، في غابة قريبة من حي "تراست"، التابع للجماعة الترابية إنزكان.

ورجح شهود عيان أن الشاب الثلاثيني تعمّد وضع حدّ لحياته بتلك الطريقة، غير أن ملابسات وأسباب إقدامه على ذلك لازالت مجهولة.

وانتقلت عناصر من المصالح الأمنية المختصة والسلطة المحلية إلى عين المكان، لفتح تحقيق في ظروف الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، من أجل تشريحها وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بلال الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:30
رحمة الله عليه ... وإنا لله وإنا إليه راجعون
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2 - bat man الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:34
ماذا يحصل كل يوم أكثر من حالة إنتحار ولا أحد يحرك ساكن
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3 - الريفي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:45
ان دوافع الاننحار هي في الغالب اسباب اجتماعية و نفسية وليدة الجهل و الفقر و الفراغ الروحي.والذي زاد الطينة بلة هو جاءحة كورونا الني فاقمت الاوضاع عند البعض ممن كانوا يعانون من اضطرابات نفسية حادة فاتى الحجر الصحي ليكون القشة التي قسمت ظهرالبعير.
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